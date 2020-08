Miguel Bosé vuelve a negar la gravedad del coronavirus y el exconcursante de OT, Cepeda, arremete contra él

El cantante Miguel Bosé no para de coleccionar polémicas. Una vez más, ha vuelto a utilizar su cuenta oficial de Twitter para mostrar su controvertida opinión sobre la crisis del coronavirus. Y es que para el artista, el COVID-19 realmente no existe y es una trama de las élites para incluso controlarnos. Pero su último tweet parece que no ha sentado muy bien, concretamente a otro artista del panorama nacional como es el exconcursante de OT, Luis Cepeda.

Después de asegurar que la posible vacuna para la Covid-19 será solo una forma de matar a la población, pensábamos que no podía predicar algo más. Pero sí, Miguel Bosé ha querido mostrar en sus redes sociales su apoyo a una manifestación contra el uso obligatorio de la mascarilla.

El enfrentamiento de Miguel Bosé y Luis Cepeda por las mascarillas

El encuentro está programado para el domingo 16 de agosto en Madrid y, además de compartir el vídeo de la convocatoria, escribía: “Muchos ciudadanos queremos expresar nuestro desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19 y por eso nos vamos a manifestar este domingo en Madrid”.

Unas palabras por las que ha sido duramente criticado e incluso Luis Cepeda, cantante seguido y ejemplo de numerosos jóvenes, ha querido manifestar su disconformidad ante esa manifestación. Incluso ha mostrado la gran decepción que ha sentido por un gran artistas como es Miguel Bosé.

El joven cantante ha compartido el tuit del intérprete junto a las siguientes palabras:“Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas”. A lo que añadía duramente: “Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio”.

Una aplaudida contestación que tiene ya casi 4 mil retuits y más de 17 mil me gustas. De esta manera queda claro que la mayoría de las personas y sobre todo los jóvenes apoyan firmemente la opinión del exconcursante y sobre todo están concienciados.

