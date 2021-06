Miguel Ángel Revilla justifica en 'El Hormiguero' una de sus polémicas más sonadas: "Sentí una vergüenza..."

La noche del martes, 'El Hormiguero' contó con Miguel Ángel Revilla como invitado, uno de los más habituales del espacio. Es por esto por lo que el político ya es un invitado Infinity, ya que ha visitado a Pablo Motos y las hormigas en más de 20 ocasiones. Durante la entrevista, el presentador aprovechó su presencia para analizar la situación actual, haciendo hincapié en la política y el coronavirus, pero también tuvo tiempo para profundizar en lo personal.

No obstante, antes de comentar la actualidad política de nuestro país, el conductor del espacio de Antena 3 quiso entrar en polémicas y pedir explicaciones al entrevistado. "¿Estaba rico el puro?", le preguntó Motos, haciendo referencia a la polémica que protagonizó Revilla cuando fue pillado en un restaurante de Santander comiendo y fumando en el interior cuando solo estaba permitido hacerlo en terrazas por las restricciones contra el coronavirus.

En un principio, el político negó lo sucedido ante las cámaras, sin embargo, poco después, reconoció que era verdad que había fumado en el interior y que había mentido: "Es cierto que he mentido. He mentido porque me sometieron a una presión en un momento determinado que ya no sabía ni lo que decía; no por mí, por los que me acompañaban, porque el bochorno fue terrible".

Algo similar respondió Revilla este martes. "La polémica viene de si era terraza o no, pero es un mundo confuso. Lo que puedo decir es que fui a una comida de empresarios muy importantes que están invirtiendo en Cantabria", comenzó respondiendo, intentando evitar la pregunta, aunque luego se decidió a contestar.









"Pero el puro estaba allí y era mío"

"Quedamos para comer y yo no pregunté si era terraza o no. Tengo un vicio que conoce toda España y que no está bien, peor es robar, que no lo he hecho nunca, no trabajar por tu tierra... Pero tengo un vicio que me lo metió mi padre", reconoció el entrevistado al conductor del espacio de Antena 3.

El invitado comenzó a recordar de donde le venía ese vicio y, consciente de que se estaba yendo por las ramas, el presentador le cortó para retomar el tema y contestara concretamente a su pregunta. "Fumo puros, no cigarrillos, y voy con uno que vale su dinerito, que dura tres horas y unas veces, cuando entras en un sitio, lo apagas y lo guardas para cuando salgas", aseguró el presidente de Cantabria.

"El local no lo reservé yo, pero el puro estaba allí y era mío", se sinceró Revilla. "Aquel día dijiste que no era tuyo", le recordó el comunicador, haciendo hincapié en que, nada más darse a conocer la noticia, lo negó todo. "Me rodearon ocho tíos que, si me dicen que he matado a Joselito, lo admito", confesó el político con humor.

"Sentí una vergüenza... pero no por mí, sino por esos señores que venían a invertir en Cantabria y se encontraron con ese incidente", aseguró el entrevistado, dejando claro que fue un momento tan duro como incómodo. "Este año ha sido el peor de mi vida", concluyó Revilla.