Miguel Ángel Revilla confiesa en 'El Hormiguero' a qué se dedicará cuando dejé la política: "Lo he pensado"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha visitado este miércoles el programa de Antena 3 'El Hormiguero' para charlar, de nuevo, con Pablo Motos. El político se ha convertido en uno de los invitados que más veces ha repetido junto a 'Trancas y Barrancas', haciendo, una vez más, muestra del buen feeling que siente cada vez que pisa el plató de Antena 3.

En su entrevista, Revilla ha repasado diversos asuntos de actualidad, y ha analizado la actualidad política de nuestro país dando su opinión. En este sentido, el presidente cántabro ha catalogado a Pedro Sánchez como "un superviviente' al aguantar como presidente del Gobierno con la coalición en la que se apoya. Pero, Revilla también ha señalado que cree que al etapa del Gobierno socialista está llegando a su final, y ve a Alberto Núñez Feijóo pronto en el Palacio de la Moncloa.

Pero, Pablo Motos le ha preguntado sobre su futuro, más allá de la política. El presentador de Antena 3 ha señalado que creía que nunca se la había pasado por la cabeza dejar la primera línea política,algo a lo que Revilla ha respondido diciendo que sí, que es algo que sí ha pensado en alguna ocasión: ""Sí, lo he pensado de verdad (...) Desde luego me seguiré levantando a las siete de la mañana, me pondría a escribir como un loco. ¿Te acuerdas de Labodeta? Aquel aragonés... Me encantaría conocer España, pero no las grandes ciudades. Ir de repente y decir: el sábado voy a hablar con la gente en una plaza. Charlar, contarles mis experiencias, oír a la gente. Venir a 'El Hormiguero' más a menudo".

Este final de la reflexión le ha llamado la atención al propio Pablo Motos y al público de 'El Hormiguero', ya que Revilla es uno de los fijos cada temporada para el programa de Atresmedia. "Desde luego, no me mereces", ha señalado Pablo Motos.

Revilla, uno de los fijos en 'El Hormiguero'

Con la visita de este miércoles, Revilla ha acudido al programa de Pablo Motos hasta en 26 ocasiones. "Tú no llevas la cuenta, hoy es el programa 26", ha explicado Revilla mientras Pablo Motos reconocía que el presidente cántabro es uno de los pocos invitados que están en la lista 'Infinity', que quiere decir que han estado en más de 20 ocasiones. "No te creo: 26. Vienes más que yo", ha bromeado Pablo Motos, sorprendido por el dato que había dado Revilla segundos antes.









Pablo Motos está a punto de completar una nueva temporada al frente de 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 que sigue cosechando éxitos cada noche de lunes a jueves. En este sentido, por el programa de Atresmedia siguen pasando algunos de los rostros más conocidos de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad.