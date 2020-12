Un micro abierto juega una mala pasada a Anabel Pantoja y deja atónito a Jorge Javier: "Pide perdón"

Esta semana, el enfrentamiento familiar entre Anabel Pantoja y Sylvia Pantoja ha acaparado todos los espacios de Telecinco. Esto comenzó cuando Sylvia acudió a 'Sálvame' para hablar sobre su familia, en concreto de Doña Ana, lo que no gustó nada a Anabel, dado que su abuela se encuentra no está muy bien de salud.

La guerra arrancó cuando Sylvia contó con detalle un episodio en el que su abuela le regañó porque Kiko Rivera se le cayó de los brazos cuando era un bebé. A raíz de esto, la colaboradora manifestó su confusión al no entender por qué, después de estar alejada de su familia 30 años, asiste a los platós para hablar de ella en pleno enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo.

"Me dolió porque tú me has tocado a mi abuela, que es lo que no se me puede contar, eso que tú cuentas a mí me lo ha dicho mi abuela 3000 veces y la pones como si fuera no sé qué…", declaró Anabel muy indignada.

Asimismo, este miércoles, Sylvia acudió otra vez al espacio presentador por Jorge Javier Vázquez para criticar a La Pantoja, lo que ha hecho perder la paciencia a Anabel: "No ponéis nunca un testimonio bueno, todos son malos", reprochaba al formato de Telecinco.

Mientras la sobrina de la tonadillera se mostraba muy enfadada con la situación, ya que lo consideraba una "falta de respeto", el resto de colaboradores se lo tomaban con humor y Kiko Hernández le recordaba que esta polémica la había empezado su familia. "¿A quién llamaría Miguel Poveda, a tu tía o a Cofidís?", le preguntó el presentador entre risas.

La reacción de Anabel Pantoja

Ante esta cuestión, Anabel se quedo en shock y regaló a los espectadores una sonrisa muy forzaba que acabó por borrarse al decir unas palabras en voz baja, las que fueron captadas por el micrófono: "Me voy a ir a tomar por culo ya…". Al escuchar su reacción, Vázquez, muy sorprendido, estalló a carcajadas por las palabras de su compañera.

"Siempre termina así... Llama y pide perdón. Anabel....", le contestaba Lydia Lozano. "Hija mía, que suerte", exclamó Vázquez tras levantarse de un salto de su asiento. Esta momento inundó el plató de risas, incluso la entrevistada, quien se encontraba en plena batalla con la colaboradroa, no puedo contener la carcajada.