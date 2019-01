Michael Robinson deja al descubierto todos los detalles sobre su cáncer

El locutor y presentador Michael Robinson anunció el pasado 17 de diciembre que padece cáncer , un melanoma avanzado con metástasis.

"Me encuentro muy bien. Debo de ser el único con cáncer que está engordando. Me siento un poco fraude porque nunca me había encontrado tan bien. Estoy aprendiendo mucho de mí, es una lástima que sea por esta aventura. Pero debo quererme un poco más". Estas han sido sus declaraciones en directo en el programa que conduce Susanna Griso, Espejo Público, donde ha revelado que el tratamiento que le propusieron inicialmente en un centro privado costaba 14.000 euros al mes.

La jefa de oncología de la clínica privada a la que acudió le dijo que "no tenía cura, pero sí que se podía tratar para controlarlo"."Me dijo que tenía que tomarlo mínimo un año y puede que cinco. Cuando mi mujer me preguntó cómo íbamos a pagar eso, le contesté 'intentaré morirme cuanto antes para que no te quedes en bolas'".

Michael Robinson ha relatado que el pasado 30 de octubre notó que tenía un bulto en una axila y luego le dieron "unas noticias tremendas". "Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura. Después no me acuerdo haber escuchado muy bien porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", así lo daba a conocer de cara al público.

"Tengo un 37% de posibilidades de poder curar mi cáncer"

Robinson ha confesado que el melanoma "había viajado y se manifestó en la axila". "Durante un par de días yo no sabía que día era, pensaba que era un mal sueño y además, seguramente, un error", ha relatado el locutor, para después añadir que se encontraba "como una flor".

El presentador ha señalado que "un buen día, tomando una cerveza", se dio cuenta de que la "ciencia había hablado" y "dictado una serie de circunstancias", pero él tenía la "potestad de decidir" cómo vivir. "Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha subrayado.