La meteoróloga de TVE sufre un contratiempo en pleno directo y su reacción se hace viral en redes: "Yo lo vi"

Lo malo del directo es que a veces ocurren contratiempos que no podemos controlar. Y eso es lo que le ha ocurrido recientemente a la meteoróloga de Televisión Española, Núria Seró, quien ha querido compartir en su perfil de Twitter el incidente que sufrió este martes mientras ofrecía 'El Tiempo' en la primera edición del telediario de la cadena.

En un momento concreto, y cuando se encontraba informando sobre cuál iba a ser la evolución de la nubosidad y las lluvias a lo largo del día, a la presentadora se le cayó un pendiente. Lejos de reaccionar de una forma inesperada, la meteoróloga lo hizo de una forma completamente natural y espontánea. De hecho, se puede apreciar cómo Seró mueve rápidamente uno de sus brazos intentando cogerlo al aire.

Algo completamente normal por lo imprevisto de la situación. A continuación, se escucha el golpe del pendiente contra el suelo. En cualquier caso, ella en ningún momento se agachó a por el mismo. Tan solo siguió dando las previsiones del tiempo, con total naturalidad, sin reparar en el pendiente que acababa de perder.

Como ya hemos mencionado, ella misma ha compartido este momento en su perfil de Twitter, donde ha tirado de humor: "He perdido un pendiente como Lola Flores, eso sí, no he parado la previsión para buscarlo".





Las respuestas al mensaje, como no podían ser de otra forma, aplaudían la profesionalidad de la meteoróloga. "Eres la mejor", "Yo lo vi en directo y pensé "qué gran profesional"" o "Eso es profesionalidad, aunque hubiera sido divertido verte buscándolo por el plató" fueron tan solo algunos de los mensajes que recibió la presentadora de 'El Tiempo' de TVE.





Giro de guion en TVE: estos son los presentadores que se pondrán al frente de las mañanas de La 1

En las últimas semanas, se han producido cambios sonados de presentadores en varios programas de Mediaset y, entre ellos, Marc Calderó, reportero de 'Ya es mediodía' y sustituto habitual de Sonsoles Ónega durante la temporada estival, decía adiós al programa.

Poco después supimos que Calderó da el salto a la televisión pública, donde se hará cargo de un programa ubicado en las mañanas de La 1, según adelantaba 'Formulta TV'. Tan solo unos días después, ha salido a la luz que estará acompañado de Lourdes Maldonado, como apunta 'YoTele'.





La propia presentadora ha agradecido, a través de sus redes sociales, la "confianza" depositada desde Radio Televisión Española, al mismo tiempo que compartía con sus seguidores cómo se siente ante este cambio laboral de gran calado en su extensa trayectoria. "La vida da muchas vueltas y las vueltas dan mucha vida", comenzaba escribiendo y añadía: "Estoy muy feliz e ilusionada de incorporarme a la televisión pública. Voy a dar lo mejor de mí. Nos vemos en septiembre. Gracias infinitas por los mensajes y tanto cariño".