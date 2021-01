La meteoróloga de La Sexta estalla y desmonta las palabras de Isabel Díaz Ayuso: "A lo mejor no ve La Sexta"

Desde el pasado jueves, la borrasca Filomena ha acaparado todos los medios de comunicación. Esta gran nevada ha sido toda una novedad, dado que no se veían nada igual desde hacía años, en concreto en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, a raíz del temporal, se ha vuelto a abrir el debate sobre el cambio climático y sobre la actuación del ayuntamiento de la capital, a los que acusan de reaccionar tarde al temporal.

La fuerte nevada ha colapsado las carreteras y las calles, además de provocar la caída de árboles, interponiéndose así en la rutina diaria de los habitantes e impidéndoles asistir a sus puestos de trabajo, por lo que los ciudadanos acusan a los políticos de no haber recuperado ya la normalidad tras un semana desde la nevada.

A raíz de esto, Isabel Zubiaurre, meteoróloga de La Sexta, no ha dudado en desmotrar los argumentos de los políticos que defienden su actitud ante esta catástrofe. En primer lugar, la comunicadora no dudó a corregir a Javier Lambánen directo por decir que "no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve".

A la vista de las imágenes que nos deja la #TormentaFilomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido pic.twitter.com/ckWUMqIkVU — Javier Lambán (@JLambanM) January 9, 2021

“Lo que vuelvo a ver cuando leo este tuit es la falta de conocimiento científico de muchos de nuestros políticos. No tiene ni idea de ciencia... Para empezar, que sepa el presidente que el 2020 ha sido el más cálido desde que existen registros en Europa. Además, decirle que el cambio climático es el aumento de la temperatura global del planeta, pero no significa que vayamos a tener siempre temperaturas muy cálidas, sino que vamos a tener extremos, que es justamente lo que estamos viviendo", comenzó explicando.

“Es que es una bofetada… ¿Querías cambio climático? Pues ahí lo tienes. Olas de calor que hemos pasado este verano, olas de frío que empezamos a tener, esta nevada histórica... Esto muestra muchísima ignorancia y es incluso desesperante porque el aumento de dos grados de la temperatura del planeta nos indica que la Tierra tiene fiebre, pero eso no significa que siempre vayamos a tener temperaturas altas, sino tener récord de calor y récord también de frío", insistió Zubiaurre, dejando claro a los espectadores que no tenían sentido las palabras de Lambán.

Asimismo, este jueves, Zubiaurre desmontó las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en 'Al Rojo Vivo'. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró, durante una rueda de prensa, que nadie puedo preveer la fuerte nevada que iba caer en la capital, "ni la propia AEMET, ni el 112 ni Fomento".

Isabel Zubiaurre contesta a Díaz Ayuso

Ante las declaraciones de Díaz Ayuso, Antonio García Ferreras preguntó a la meteoróloga por su opinión. "Ha dicho que incluso ni la propia AEMET, bueno pues no porque el mismo cinco de enero ellos emitieron un boletín oficial diciendo la magnitud de esta nevada y bueno aquí en laSexta también así que le invitamos a vernos", respondió ella.

"No es por enfadarte o calentarte", continuó diciendo el presentador de laSexta al insistir con el tema. "Que no os habíais enterado. De la dimensión, digo", le recordaba Ferreras a Zubiaurre.

"A lo mejor no ve laSexta pero debería de recibir ese boletín oficial que se emitió ese cinco de enero y que avisaba de esa gran nevada. Decía incluso cuántos días iba a durar, por lo menos le debería de haber llegado", reprochó Zubiaurre a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta, #zasca a #Ayuso por decir que @AEMET_Esp no había avisado del temporal de nieve pic.twitter.com/xDxr7ep7e9 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 14, 2021

"De hecho, este pasado sábado, entrevistamos al jefe de protección civil y nos dijo que, desde hace una semana, lo sabían... Si protección civil lo sabe debería saberlo ella", agregó la comunicadora del espacio.

"Nadie podía prever este caos, pero la nevada estaba más que pronosticada, estaba más que dicha por los meteorólogos, lo dijo vuestra especialista y la AEMET", decía Ignacio Escolar, dando la razón a Zubiaurre, nada más entrar al programa mediante una conexión en directo.