La metedura de pata de Mónica López al presentar a García Egea en TVE: "Nunca me habían dicho algo así"

Este miércoles, tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad y analizarlos junto a los colaboradores de 'La hora política', Mónica López ha finalizado la primera parte de 'La Hora de La 1' con una entrevista a Teodoro García Egea, secretario general del PP. A lo largo de la conversación, la presentadora he hecho hincapié en todos los asuntos de la actualidad, tanto en la situación política como en el plan de vacunación. No obstante, la entrevista no comenzó de la mejor manera.

"Teodoro García Egea. Secretario general de Podemos", le presentaba la presentadora frente a los espectadores, cometiendo un llamativo error. La conductora del espacio de La 1 se ha percatado de su fallo inmediatamente y se ha corregido en pleno directo. "¡Ay de Podemos! Del Partido Popular, ya", decía López, lamentando su fallo.

"Me has asustado", ha reaccionado el político entre risas, dejando claro que no pasaba nada. "La primera", reconocía la comunicadora, haciendo alusión a que se ha equivocado en lo primero que ha dicho y sin poder contener la risa. "Nunca me habían dicho algo así", insistía el del Partido Popular. "Pues mire, ya la tiene", ha contestado la presentadora para quitar hierro al asunto.

"No sé yo. Empezamos regular", señalaba García Egea durante los primeros minutos de la entrevista. "Secretario general del Partido Popular. Buenos días", decía López para comenzar la conversación desde el principio y para, acto seguido, continuar con la entrevista.





"Es el PP el que recoge el guante"

"Hablemos de los indultos. Cuénteme ¿Por qué ha cambiado el PP de opinión? Primero dijeron que iban a hacer como una guerra institucional y ahora han decidido apuntarse a esa manifestación del 13 de junio", ha comenzado preguntando la presentadora. "Yo creo que son compatibles. Por un lado, tenemos la acción que solo el PP puede hacer, ya que la sociedad civil no puede presentar mociones en los ayuntamientos", ha contestado el del PP.

"Por tanto, es el PP el que recoge el guante del sentir mayoritario de la sociedad española y pretende presentar en todos los ayuntamientos a debate para que todos los partidos se manifiesten y la sociedad española sepa si el PSOE opina distinto y, de alguna forma, poner también encima de la mesa un hecho gravísimo como es que el Gobierno pretenda reescribir una sentencia dictada por el Tribunal Supremo", agregaba.

"Y, por otro lado, que el PP se sume a las iniciativas de la sociedad civil, en las que siempre hemos estado porque el PP, siempre que la sociedad civil ha salido a la calle a movilizarse, de una forma u otra, hemos estado presentes", señalaba García Egea.