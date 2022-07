Mercedes Milá señala a Susanna Griso por lo que publica en sus redes sociales: "Jamás te perdonaré"

Este jueves,Susanna Griso sorprendía a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram una imagen junto a William Levy, actor popularmente conocido por su papel en ‘Café con aroma de mujer’. En la publicación se puede ver a la presentadora disfrutando de una agradable cena junto al actor, donde compartieron risas y una agradable conversación. No obstante, lo que también llamó la atención fue el texto con el que acompañaba la imagen. “Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy”, escribía Griso, ya que Levy es uno de los actores más deseados de la actualidad y muy admirado por Mercedes Milá.

De esta manera, la presentadora de Antena 3 intentaba picar conscientemente a su compañera de profesión, dado que parece que el actor es el amor platónico de Milá. Incluso Griso a etiquetado a Milá en la publicación a conciencia para que no se pierda las imágenes de su quedada. Por ello, la mítica presentadora no tardó en reaccionar en redes sociales, al igual que hizo contra Pablo Motos cuando entrevistó al actor en ‘El Hormiguero’.

“¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas”, le respondía Milá a Griso, visiblemente molesta, aunque manteniendo un tono de broma. Esto se debe a que, tal y como ha demostrado en varias ocasiones, la conductora del espacio de Movistar+ es una gran fan de Levy y ya comentó que odiaba a Motos por haber tenido la suerte de entrevistarle. “No es el hombre más guapo del mundo, sino del Universo como dije una vez”, apuntaba ella. Asimismo, también reaccionó Carmen Lomana a las imágenes: “Yo tampoco”.









"Es encantador y muy alto"



Este momento ha llegado hasta ‘Espejo Público’, donde Diego Revuelta no ha dudado en compartir la fotografías de la presentadora junto al intérprete. Al igual que la reacción de Milá. “Me fui a verle a un rodaje porque tengo un amigo que es el productor. Entonces, la sorpresa fue que, estando yo con el productor, apareció William Levy y acabamos comiendo juntos”, explicó Griso sobre cómo había surgido ese momento tras confesar que el actor le había escrito un mensaje cuando vio que su foto estaba en la redacción del programa y ella no lo vio.

“La mayor fan de William Levy es Mercedes Milá y se lo has robado”, apuntaba Revuelta, recordando la reacción de la presentadora al ver las fotos de Griso. “Es encantador y muy alto. Me cayó muy bien. Debo decir que me estuvo contando que él fue jugador de beisbol y que fue balsero muy jovencito. Fue un refugiado político porque su padrastro había estando encarcelado y él también pasó unos días en la cárcel. Pero desde muy joven vive en Florida, donde se labró una carrera como profesional del beisbol y su hijo lo es. Creo que está divorciado, pero no lo sé seguro”, contaba Griso sobre lo que habló con Levy.