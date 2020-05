Mercedes Milá corta a un presentador de TV3 que le preguntaba por Cataluña y España por separado

Una de las periodistas que más entrevistas está dando en la última semana es Mercedes Milá. A pesar de estar confinada Menorca, la mediática presentadora no ha dejado de atender a diversos medios por dos motivos. El primero de ellos era el vigésimo aniversario del estreno de 'Gran Hermano' en España que se celebraba la semana pasada, y por otro lado, Milá se encuentra en plena promoción de la nueva temporada de 'Scott y Milá', el programa que tiene en Movistar Plus.

La grabación de este programa en Roma durante los días que se decretó el estado de alarma provocó que Mercedes se quedara atrapada en el país italiano teniendo que vivir una especie de odisea hasta conseguir llegar definitivamente a España. Es la promoción de este programa la que llevaba a entrar a la veterana periodista a intervenir en el programa de TV3 'Planta Baixa'.

En esta entrevista en la televisión pública catalana que dirige el también periodista Ricard Ustrell, Mercedes intervino hablando únicamente en catalán, para hablar de temas como el confinamiento, su experiencia en Italia, o política, algo que provocó un tenso enfrentamiento entre entrevistada y entrevistador.

Mercedes Milá: "Qué manía de que Cataluña no es España"

La entrevista transcurría dentro de la cordialidad hasta que Ustrell decidía preguntar por la gestión política de esta crisis sanitaria en España y también en Cataluña. Este matiz de separación provocaba el enfado en la mítica presentadora de 'Gran Hermano': "Qué manía tenéis de considerar a Cataluña fuera de España, tío. Es algo que no puedo entender", respondía Milá que dejaba confundido al presentador de TV3.

"España y Será España y también Catalunya, todo junto. Es como si dijeras en España y en Murcia, en España y en Andalucía. Has dicho España y Cataluña, haciendo una diferencia. A mí no me gusta todo eso", decía recriminando la vetarana periodista mientras que Ustrell se jusficaba diciendo que la intención de su pregunta era integrar las dos juntas y que en los dos sitios había habido dos gestiones distintas.

"Mira Ricard, yo te digo una cosa, una vez que la situación de alarma se generaliza la cuestión es encontrar el camino para encontrar soluciones lo más rápido posible para una población que está en peligro. Tomar decisiones en ese momento es muy difícil esté quien esté gobernando en ese momento", explicaba Milá defendiendo la difícil situación que le ha tocado lidiar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras analizar lo complicado de la situación actual, también ha hecho una reflexión sobre cuando habrá que pedir responsabilidades a los dirigentes políticos: "Si tengo que poner algún inconveniente es que decidieron intervenir tarde. Creo que disponían de información para haber establecido antes el estado de alarma. Aunque entiendo perfectamente que económicamente era muy complicado. Cuando pase todo y se pueda analizar, será el momento de pedir las responsabilidades oportunas por los errores que se hayan podido cometer", confesaba ante la atenta mirada de un presentado que se había quedado achantado.

Para finalizar, Mercedes dejaba un recado al gobierno catalán, ya que en su opinión tras hacer las cosas bien en un inicio, echaron todo por tierra después por disputas políticas innecesarias en estos momentos: "En cuanto al gobierno catalán, lo hizo muy bien al principio, se ha puesto a hacer las cosas con seriedad, pero, después, cuando ha tenido la oportunidad, ha atacado al gobierno central. No tiene sentido que se pelee con el gobierno español".

