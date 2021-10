Mercedes Milá habla sin tapujos en La Sexta y revela la opinión que tiene de Díaz Ayuso: "Lo único que sé"

Mercedes Milá ha estado en directo en el programa Iñaki López y Cristina Pardo, 'Más vale tarde', para hablar del nuevo programa que tiene en 'Cero', y ha tenido tiempo también para valorar algunos temas de actualidad como los Premios Princesa de Asturias o las medidas que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, respecto a la situación sanitaria en la región.

El pasado jueves, Ayuso realizaba un nuevo anuncio en relación a las medidas para frenar la pandemia en comunidad que rápidamente se trasladaba al centro de todos los debates. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los centros educativos de la Comunidad de Madrid en los recreos y al aire libre a partir del próximo lunes 25 de octubre, informaba la presidenta en el pleno de la Asamblea de Madrid.

De esta forma, Madrid se convierte en la primera autonomía donde la mascarilla deja de ser obligatoria en los centros educativos durante los recreos, si bien Cataluña ya flexibilizó su uso en las escuelas pero solo en actividades al aire libre y respetando la distancia. Hasta ahora las actividades deportivas al aire libre -en la hora de Educación Física- en los centros educativos se podían realizar sin mascarilla, siempre y cuando se hagan con la autorización y supervisión de los profesores responsables en ese momento del grupo de alumnos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha replicado a Ayuso que la Comunidad de Madrid no puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios porque la ley en vigor desde el 29 de marzo establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.

Mercedes Milá habla abiertamente sobre Isabel Díaz Ayuso

Precisamente de Isabel Díaz Ayuso hablaba Mercedes Milá con Cristina Pardo, un día después de que realizara este anuncio. La presentadora aseguraba que le habían dicho que se parece a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ante lo que ella ha asegurado que "no puedo ser más opuesta" y que no cree que tenga "físicamente nada que ver".

Realizaba además una reflexión sobre la manera de actuar de Ayuso y su papel en la pandemia. "Ayuso se expone, no es una persona que está callada, por lo tanto cuando te expones lo normal es que haya cosas gusten y otras que no. No voy a ser especialmente pelota con esta mujer, a la que no conozco. Además, yo he estado fuera de Madrid mucho tiempo. Lo único que sé es que en medio de la pandemia encontró la manera de hacerse querer por los dueños de los bares restaurantes y espectáculos, y salió diciendo que ella liberaba todo. Eso dio muchísimo oxígeno a muchas personas que lo están pasando muy mal, eso sería el resumen en positivo que yo diría".