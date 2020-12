El mensaje de Himar González, de El Tiempo de Antena 3, desde el hospital: "Ingresada un tiempo"

La segunda ola de la pandemia provocada por el coronavirus sigue aumentando en contagios. Esta situación también está provocando cambios en la pequeña pantalla, ya que varios presentadores o colaboradores han tenido que ausentarse tras dar positivo en la covid-19.

Este ha sido el caso de Himar González. La presentadora de 'El Tiempo' de Antena 3 ha hecho un comunicado en sus redes sociales para informar a sus seguidores de la situación en la que se encuentra, el que ha adjuntado con una fotografía hecha desde el hospital.

La meteoróloga, a través de la publicación de Instagram, ha informado de que va a estar una temporada ingresada en el hospital por una patología que "se ha complicado un poco", pero que "no es Covid-19". A pesar del susto, la presentadora del espacio ha asegurado que han detectado la enfermedad a tiempo, por lo que tiene solución.

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#no Covid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En Quirónsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!", ha declarado desde su cuenta oficial.

"Sé feliz. Vive. Buenos días mundo. Gracias por vuestra compañía. Siempre", ha comentado al final de su mensaje, mostrando así lo agradecida que se siente con los mensajes de apoyo de sus seguidores y para transmitir su positividad.

"No es lo mismo sin ti"

Nada más compartir la publicación, González, la encargada de informar a los espectadores del tiempo en 'Noticias Fin de Semana' de Antena 3, junto a Matías Prats y Mónica Carrillo, ha recibido miles de mensajes de apoyo. .

"No te preocupes Himar estas en buenas manos, a ver si pasa pronto...", "Mucho ánimo Himar, pronto estarás recuperada", "Cuídate mucho, pronto estarás de nuevo aquí dando guerra. Mucho fuerza Himar, mucho ánimo","Ánimo guapa, eres la mejor chica del tiempo", "A mejorarse muy pronto Himar, que te quiero seguir viendo", "Tan preciosa como siempre. Para una campeona como tú eso no es nada" o "Recupérate pronto, el tiempo en A3 los findes no es lo mismo sin ti", han sido algunos de los bonitos mensajes que ha recibido la presentadora.