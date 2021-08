Melyssa Pinto vuelve a Telecinco tras 'Supervivientes' para mostrar un nuevo talento y no lo hará sola

Melyssa Pinto ha sido una de las favoritas de la edición de 'Supervivientes 2021' y, para gran parte del público, la clara ganadora de edición. La exparticipante de 'Mujeres, Hombre y viceversa' ha vuelto a la primera línea de Telecinco gracias al reality de Honduras, y después de tomarse unas vacaciones, este jueves aparecerá de nuevo en los platós de Mediaset, y no lo hará sola.

Melyssa es conocida en Mediaset por su paso por 'Mujeres y Hombre y viceversa', donde conoció a Tom Brusse y con el que mantuvo una relación sentimental. Ambos fueron juntos a 'La Isla de las Tentaciones', donde rompieron su relación, y tiempo después han vuelto a compartir reality, esta vez en Honduras, concursando en 'Supervivientes 2021'.

La catalana ha sido una de las favoritas de la edición, quedándose a las puertas de la final tras su duelo con Olga Moreno. Ambas se convirtieron en buenas amigas en Honduras, aunque tras finalizar el concursoMelyssa mostró su descontento con algunas actitudes de Moreno a lo largo del concurso.

En una entrevista realizada hace unos días por la revista 'Lecturas', Pinto reconocía que "tanto Tom como mi hermana decían que Olga me criticó al principio del programa; por lo tanto, tenían razón y la defensa de Rocío es inválida, porque es la verdad". Además de criticar la actitud de la ganadora de 'Supervivientes 2021': "Si hay algo que no me gusta de Olga es que no reconozca sus errores. Soy muy empática y lo entiendo todo, pero a ella también le ponían imágenes y decía que no se acordaba".

TELECINCO





Melyssa Pinto, protagonista de un concurso de Telecinco

Después de unas semanas de vacaciones, Melyssa vuelve a Telecinco y lo hará este jueves en prime time, participando en 'La última cena', el talent culinario de Mediaset presentado por Paz Padilla en el que una pareja de famosos prepara un menú para unos invitados de lo más selecto. En el programa se participa en parejas, por lo que la catalana no cocinará sola, lo hará acompañada de su expareja, Tom Brusse, con quién actualmente mantiene una buena relación.

Brusse participó hace dos semanas en 'La última cena' como comensal y en este caso tendrá el papel de cocinero. El exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones', que ha roto su relación con Sandra Pica, ha reconocido mantener una bonita amistad con Melyssa. Incluso habló de ella hace tan solo unos días en 'El Programa del verano'. Brusse dejaba caer que se arrepiente de haber dejado a escapar a su expareja, relación que terminó tras su infidelidad en República Dominicana.





Melyssa y Tom volverán a ser pareja este jueves, aunque sea de concurso, y tendrán que demostrar su complicidad para superar con éxito el reto de dar de comer a unos exigentes invitados aún por descubrir.