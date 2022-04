Más allá de Will Smith: estos son los otros famosos que han sido expulsados de los Oscar de por vida

Desde el pasado 27 de marzo, Will Smith se ha convertido en el protagonista absoluto por su paso por la gala de los Oscars. De pronto, el actor se levantó de su asiento y se subió al escenario para dar un puñetazo a Chris Rock en pleno directo. El comediante estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el presentador, intentando quitar hierro al asunto.

Tras el puñetazo, Smith se sentaba de nuevo en el lugar donde se encontraba y gritaba en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca". El cómico hizo una broma sobre que esperaba ver a la esposa del actor en la segunda entrega de 'La teniente O’Neil', la película en que Demi Moore se rapaba la cabeza. El problema es que Pinkett Smith decidió raparse tras sufrir problemas de alopecia, de los que ha hablado públicamente.

Este episodio ha generado un gran debate, ya que muchos discuten sobre si es justificable o no el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Al igual que piensan en las diferentes penalizaciones que debería recibir el actor por su comportamiento. A pesar de ello, dado el revuelo mediático, Smith anunció su decisión de abandonar la Academia y, por otro lado, la Academia ha decidido vetar a Smith durante diez años. De esta manera, el actor podrá seguir siendo nominado por su trabajos, pero no podrá asistir a la gala ni ir a recogerlo en el caso de ser premiado.

"La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia", decía el comunicado de la Academia, penalizando así el "comportamiento inaceptable y dañino" del actor. Ante esto, el actor no tardó en pronunciarse: "Acepto y respeto la decisión de la Academia".









También se barajó la posibilidad de que al actor se le arrebatase el Oscar a 'Mejor actor', pero, finalmente, se ha decidido que lo mentenga. Esta medida nunca se ha llevado a cabo. En alguna ocasión algunos han rechazado el premios, como fue el caso de Marlon Brando o Dudley Nichols, pero la única vez que se ha retirado un premio en la historia de la Academia fue en 1969 al Mejor Documental, dado que se otorgó a Young Americans antes de que se determinara que, realmente, el largometraje se había estrenado en 1967. A pesar del revuelo causado actualmente, no es la primera vez que la Academia toma medidas contra algún premiado.

Carmine Caridi

Carmine Caridi fue el primer miembro de la Academia en ser expulsad. En 2004, fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por una supuesta implicación en la piratería de películas.

Al actor, un año después de brillar en 'El príncipe de la ciudad' (1981), se le ofreció convertirse en miembro de la Academia y aceptó. Como era habitual a finales de los 80, los estudios enviaban copias de los títulos que querían que optasen a los Oscar a los académicas para que los tuvieran en cuenta. No obstante, este método se fue complicando cuando, con la aparición de los DVDs y los Blu-ray, comenzaron a filtrarse los largometrajes en internet.

Como consecuencia, en 2003, se obligó a los miembros de la Academia a que firmasen un documento en el que se comprometían a no compartir las películas que recibían. Entre ellos, Caridi lo firmó y se comprometió a cumplirlo. No obstante, comenzó a hacer copias para sus hermanos y "amigos que no se las podían permitir". "Hice feliz a mucha gente", dijo en su defensa en 2017.

Todo esto comenzó en los 2000, cuando Russell Sprague, un joven de Chicago que conoció a través de un compañero de reparto de 'El Padrino: Parte III', se ofreció a arreglar gratis el vídeo del actor. Para devolverle el favor, el actor se comprometió a enviarle las películas que le fuesen llegando para que él también las viera. Esto se terminó en 2004, cuando la Academia identificó una copia ilegal de 'Cuando menos te lo esperas', 'El último samurai', 'Mystic River', 'Big Fish' y 'Master and Commander', teniendo todas ellas una marca que identificaba a Caridi. A raíz de esto, el FBI descubrió que el actor había estado filtrando todas las películas durante los últimos tres años mediante programas para compartir archivos.

A pesar de ello, Caridi negó haber recibido ningún tipo de compensación económica. "Hice un favor a un tío y me jodió", contaba Sprague al respecto para The Hollywood Reporter. "Creía que era simplemente un tipo al que le gustaba mucho el cine", reconocía. Dado el revuelo, el actor se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión. Asimismo, fue expulsado de la Academia, lo que aceptó: "No les culpo, infringí las normas". Finalmente, la sentencia del tribunal le liberó de todos los cargos porque no había obtenido beneficio alguno y no terminó de cumplir su condena porque falleció en su celda de un ataque al corazón.









Harvey Weinstein

El exitoso productor de cine fue expulsado de la Academia en 2017. Un mes antes de esto, The New York Times sacó a la luz un informe que afirmaba las diferentes acusaciones de acoso sexual contra Weinstein, lo que fue el detonante de su marcha.

La Academia condenó a Weinstein y calificó sus acciones de "repugnantes, abominables y antitéticas a los altos estándares de la academia y la comunidad creativa que representa". Asimismo, apuntaron que la decisión "no simplemente separarnos de alguien que no merece el respeto de sus colegas", sino también "enviar el mensaje de que se acabó la era de la ignorancia deliberada y la vergonzosa complicidad en el comportamiento depredador sexual y el acoso laboral en nuestra industria". Al igual que no toleran a las "personas que abusen de su estatus, poder o influencia de una manera que viole los estándares de decencia".

Como consecuencia, incluso el hermano de Weinstein, Bob, inistió a la Academia para que expulsaran al productor, al que definió como un "enfermo y depravado". "Voy a mandarles una nota diciendo que definitivamente debería ser expulsado de la Academia", apuntaba. A pesar de todas las actrices que se han pronunciado al respecto para corroborar que fueron víctimas del productor, como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Asia Argento o Rosanna Arquette, Weinstein niega todas as acusaciones, a pesar de que, actualmente, cumple una sentencia de prisión de 23 años por sus delitos.









Bill Cosby

En 2018, el actor de 'The Cosby Show' fue expulsado. Tras publicarse que había ido a juicio tras ser acusado de drogar y agredir a Andrea Constand, exjugadora de baloncesto, en 2004, la Academia decidió vetarle. No obstante, no fue la única denuncia y Cosby recibió numerosas acusaciones de agresión sexual, la primera de las cuales se remonta a décadas. A mediados de la década de 2010, más de 60 mujeres lo acusaron de violación, asalto sexual provocado por drogas, agresión sexual, abuso sexual infantil y mala conducta sexual.

El actor fue condenado a un máximo de 10 años. No obstante, terminó siendo liberado de prisión y se anuló su condena por agresión sexual. Como consecuencia, a pesar del revuelo, Cosby siempre ha negado cualquier acusación a estos delitos.









Roman Polanski

Roman Polanski fue expulsado el mismo año que Cosby. En 1977, el director huyó a Francia tras declararse culpable de haber tenido relaciones sexuales ilegales con una menor en Estados Unidos. A pesar de ello, continuó siendo nominado en los premios Oscar en varias ocasiones e incluso fue galardonado como Mejor Director por 'El pianista' en 2003. No obstante, no pudo asistir a la ceremonia para recoger el premio al ser perseguido por las autoridades estadounidenses

El movimiento #MeToo surgió a raíz de las diferentes denuncias a Weinstein, con el objetivo de presionar también a la Academia para que tomara represalias contra Polanski a pesar de que habían pasado muchos años desde su caso. Ante esto, Polanski presentó una demanda contra la Academia, pero la perdió. La Academia confirmó que su junta "votó para expulsar al actor Bill Cosby y al director Roman Polanski de su membresía de acuerdo con los Estándares de conducta de la organización".

"La Junta continúa alentando los estándares éticos que requieren que los miembros defiendan los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana", agregaban.









Adam Kimmel

El director de fotografía Adam Kimmel, quién trabajó en películas como 'Capote', 'Beautiful Girls' y 'Lars and the Real Girl', fue expulsado de la Academia, en 2021, al haber sido acusado y condenado por delitos sexuales contra niñas menores de edad. Cuando se afirmó que Kimmel había sido arrestado en dos ocasiones por haber agredido a menores, fue expulsado de la Academia de inmediato por violar su código de conducta.