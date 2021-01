El baño de realidad de Martínez-Almeida a Monedero: "Juan Carlos, es importante..."

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha realizado un recorrido por la práctica totalidad de los medios de comunicación de ámbito nacional para contar de primera mano cómo está la ciudad de Madrid afrontando los efectos de la borrasca 'Filomena'. Así ha sido como le hemos podido escuchar en las radios, leer en los periódicos y ver en los distintos canales de televisión. Ha sido en uno de estos en los que, Juan Carlos Monedero, ha querido aprovechar la presencia del alcalde para criticarle sobre algo que finalmente no se correspondía con la realidad.

Almeida le explica muy claramente a Monedero cómo funciona la ciudad de Madrid

"Soy Juan Carlos Monedero y le reconozco como mi alcalde, pese a que algunos que gobiernan con ustedes no reconozcan al Gobierno, pero en fin, dejemos eso para otro momento", comenzaba en su intervención el que fuera uno de los fundadores de la formación política Podemos. Tras esta peculiar presentación, Monedero le quiso echar en cara al alcalde de la capital de España una de sus decisiones que poco o nada tenían que ver con la gestión de la pandemia o los efectos de la tan reciente borrasca 'Filomena':

"Ustedes recortaron apoyos y subvenciones, por presiones de Vox, a las asociaciones de vecinos y, sin embargo, hemos visto en todos nuestros barrios que han sido los vecinos y las asociaciones los que han colaborado para que las calles estén un poquito más limpias", ha criticado Monedero desde el plató de Cuatro.

Zasca de Almeida a Monedero �� pic.twitter.com/7JienzBvfp — Partido Socialisto (@PSocialisto) January 14, 2021

La respuesta de Martínez-Almeida a Monedero

El alcalde no ha tenido problemas en explicarle con todo lujo de detalles cómo funciona, en realidad, la dotación de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Madrid: "Nosotros, Juan Carlos, no hemos recortado subvenciones a las asociaciones de vecinos, lo que hemos transformado es el modo en el que se optan a esas subvenciones", le ha matizado. "Frente a un modelo de subvenciones nominativas, que son subvenciones que se otorgan directamente y sin concurso público, nosotros por lo que hemos optado es por un modelo de concurrencia y por tanto, todas aquellas asociaciones que entre los 21 distritos de la ciudad quieran acceder a fondos del Ayuntamiento de Madrid para realizar actividades que son loables en sí mismas lo puedan hacer", ha aclarado.

Tras esta clara explicación, Almeida no ha dejado pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a Monedero por la gestión que anteriormente se realizaba en la ciudad: "Pero, Juan Carlos, que puedan acceder todas, no solo unas cuantas, que es importante, que no solo hay que beneficiar a unas cuantas. Aquí lo que tiene que haber es la posibilidad de que puedan acceder todas", ha concluido Martínez-Almeida en respuesta a Monedero.