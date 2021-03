Martínez-Almeida publica lo que ocurrió en el camerino tras su entrevista con Pablo Motos: "¿De qué vas?"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, visitó la noche del martes el plató de 'El Hormiguero'. Como consecuencia de su naturalidad y sinceridad, la entrevista no dejó indiferente a nadie. A diferencia de otros políticos que han visitado el programa de Antena 3, Almeida no dejó de provocar las risas en el espacio y, además de mojarse en política, contó anécdotas de su vida que divirtieron mucho a su público.

Después de la entrevista, ha sido el propio Martínez-Almeida quien ha revelado lo que ocurrió en los camerinos del programa presentado por Pablo Motos al finalizar su entrevista. El vídeo, publicado en su cuenta de Twitter, muestra al presentador del espacio, al alcalde de Madrid y a Carlos Latre, que esta vez aparece caracterizando a Martínez-Almeida. Recordamos que durante su entrevista en directo, Latre irrumpió en el plató imitándole, haciendo un guiño directo al paso de la borrasca Filomena por Madrid el pasado mes de enero.

En el vídeo publicado por Almeida en Twitter, Pablo Motos agradece la presencia del alcalde en el programa y Carlos Latre le agradece la invitación. "¿Pero tú de qué vas?", preguntó seguidamente Almeida. "Soy yo el alcalde". Entre risas y tras un breve rifirrafe, Motos pregunta directamente: "Entonces, ¿quién es el alcalde?".

"Soy yo", contestan los dos al mismo tiempo, sin apartarse la irada uno del otro. A continuación Motos, Martínez-Almeida y Latre se ponen en pie y comienzan a bailar al ritmo de una canción. "Separados al nacer, Carlos Latre", ha escrito el alcalde de la ciudad de Madrid en su cuenta de Twitter.

El recado de Almeida a Pedro Sánchez

El alcalde de Madrid participó en una entrevista con su particular tono coloquial en la que se abordaron diversos temas de actualidad. Uno de ellos, por ejemplo, estaban relacionados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Fue tras una pregunta de las populares hormigas Trancas y Barrancas, que le preguntaron si aceptaría el cargo de presidente del Gobierno en caso de que Pablo Iglesias tuviera que seguir siendo vicepresidente. La respuesta fue sido contundente y con mensaje indirecto a Pedro Sánchez.

"Me iría de presidente del Atlético de Madrid entonces. Es que el presidente del Gobierno de España debe poder dormir. Y claro, si con Pablo Iglesias no se puede dormir no vas a rendir igual. A los españoles hay que darles el 100%", ha respondido Martínez-Almeida haciendo una alusión directa a las palabras que Sánchez comentó hace unos años sobre su negativa a pactar con Unidas Podemos.