Maroto pierde la paciencia con un colaborador de Mónica López en TVE: “No reescriba mi respuesta”

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha vivido un momento de alta tensión en el programa 'La Hora de la 1', que presenta Mónica López, cuando uno de los tertulianos le preguntaba por las palabras de Casado sobre Sánchez en el Congreso de los Diputados. Un encontronazo que parecía hacer al senador del PP perder la paciencia de la que suele hacer gala en los platós de televisión, hasta el punto de tener que pedirle al colaborador que no le “reescriba las preguntas”.

Y es que a principios de esta semana y en sesión parlamentaria, el presidente del PP, Pablo Casado exigía al líder del Ejecutivo un plan de cara al fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. "Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", criticaba el líder popular, para quejarse de que hasta ahora el Gobierno no haya querido adaptar la legislación para evitar otro estado de alarma "porque prefiere gobernar como Napoleón en el real decreto". Una referencia que ha llegado este jueves hasta las tertulias televisivas.

Tensión entre Maroto y Basteiro

Un tema que quiso traer a la mesa de 'La Hora de la 1' el periodista de InfoLibre, Daniel Basteiro, que en la ronda de preguntas durante la entrevista a Maroto le hacía una pregunta en forma de propuesta: “¿Me podría decir una sola medida napoleónica o dictatorial que el Gobierno haya adoptado al amparo del estado de alarma?”, cuestionaba el tertuliano al senador.

No obstante, Maroto quería dejar claro que el presidente del Gobierno ha sido elegido en las urnas: “Esto es una democracia y el gobierno actual ha surgido de una democracia, lo digo porque, sino, te ponen la etiqueta enseguida. Te podría gustar más o menos, pero Sánchez ha sido elegido en las urnas”, matizaba.

Eso sí, el portavoz popular en la Cámara Alta explicaba a qué se refería Casado con su comparación entre Sánchez y el dirigente francés: “Napoleón y otras dictaduras hacen un abuso permanente de las instituciones y el sobeteo de todo lo que tiene que ver con los órganos institucionales, como el CIS, y no voy a hablar de otros temas porque estoy en esta casa y no pretendo molestar a nadie” comentaba Maroto sobre las polémicas con la imparcialidad de TVE.

Maroto: “No me reescriba la respuesta”

No obstante, al colaborador del programa de Mónica López no le valía con la respuesta del senador del PP e insistía en su planteamento inicial: “Pero diga una medida dictatorial durante el estado de alarma”. “Se lo acabo de explicar”, respondía contrariado Maroto. “El abuso permanente de todas las herramientas. Si por él fuera, del CGPJ, de esta casa, del CIS...”

Basteiro insistía una vez más y terminaba por agotar la paciencia del entrevistado, que se revolvía: “No me reescriba la respuesta, porque yo no he dicho dictatorial”. “He dicho que Sánchez es un presidente elegido democráticamente, al que le gusta los modos de control absoluto del poder dentro de los cauces que tiene, que si por él fuera ejercería el poder de manera omnímoda, evidentemente”, concluía Maroto antes de pasar a otra pregunta.