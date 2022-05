Marisa se queja por cómo le afecta la técnica que le hace Orestes en 'Pasapalabra': "Siempre me hace lo mismo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa. Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa. A pesar de ello, el veterano concursante sigue teniendo ventaja frente a sus contrincantes y destacando en 'La Pista Musical'.

"Año de la canción: 1990. Por cinco segundos ¡Música!", decía Roberto Leal como primera pista. Como de costumbre, Orestes fue el primero en dar la pulsador, por lo que probó suerte a pesar de no tener la respuesta. "Esa campana suena oriental. Es que, claro, me sale decir 'Bravo samurai, samurai, samurai", reflexionaba Orestes, aunque no acertó. A pesar de ello, aprovechó para hacer uno de sus chistes: "Si llega la ambulancia de urgencias: 'Bravo, samur ¡ay!, ¡ay!".









"Es parte de su técnica"

Esto provoco las risas de los presentes en el plató, mientras Leal se llevaba las manos a la cabeza y daba el rebote a Marisa. "Siempre me hace lo mismo", se quejaba la concursante. "Es que me desconcentra. Si me venía algo... Es que se me va", se lamentaba, haciendo referencia a que los constantes chistes de Orestes en plena prueba suelen desconcentrarla.

"Es parte de su técnica", señalaba el conductor del espacio de Antena 3. "No es técnica, es que me sale", se justificaba Orestes entre risas. "Ya lo sé, ya lo sé", asentía Marisa. "Pues a la siguiente", zanjaba ella, haciendo referencia a que no se sabía la respuesta e intentaría dar con ella con la ayuda de la siguiente pista.

Después de tener sobre la mesa un verso de la canción: 'Él va y se enreda con su pátina', los concursante volvían a intentarlo. El veterano concursante probó suerte, ya que todavía estaba muy perdido respecto a la canción que debían acertar y su rebote dio la victoria a Marisa. La participante dio con la canción gracias a esta frase, ya que le sonaba a 'Bambú' de Miguel Bosé, lo que resultó ser la correcta.