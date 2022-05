¿Real Madrid o Liverpool? Carlos Herrera sorprende con el equipo al que apoya en la final de Champions

No quedan más que unos pocos para la final de la Champions. Este partido puede terminar por darle la decimocuarta Copa de Europa al Real Madrid o la séptima al Liverpool. Sea como fuere, muchos son los españoles pendientes de lo que pueda pasar, apoyen al equipo de Ancelotti o no. Y en 'Herrera en COPE' se ha manifestado, precisamente, Carlos Herrera, director y presentador del programa, ante la pregunta de los oyentes, ¿qué va con el Liverpool o con el Real Madrid?

Carlos Herrera y su vinculación especial con la ciudad de Liverpool

Antonio Naranjo le ha trasladado la inquietud de una oyente a Carlos Herrera: "Ponte serio que te hago la preguntita. En este asunto siempre hay suspicacia. Es Vanesa desde Mahón: «Oye Herrera, ¿tienes también lazos afectivos con Liverpool o esta vez vas con el Real Madrid?»", tras lo que Herrera le ha detallado cuál es su vinculación especial con la ciudad inglesa.





"Liverpool está en el condado de Merseyside, que para mí es un territorio mágico. Liverpool tiene más o menos un poquito más de habitantes que Sevilla. En el siglo XIX el 40 por ciento del comercio mundial pasaba por el puerto de Liverpool. Luego yo soy un gran seguidor de las aves míticas y 'liver', viene de un ave mítica de aquellos condados ingleses y luego la creatividad musical de Liverpool ha sido muy importante para mi vida", ha destacado entre algunas de las virtudes de la ciudad de Inglaterra.

Para Carlos Herrera, "de todo lo británico que ha salido de Liverpool, de Liverpool han salido siempre cosas muy buenas para el resto del mundo. Estoy muy unido a Liverpool", ha terminado por resumir. Ante esta escapada hacia delante del director de 'Herrera en COPE', Salvador Sostres, reconocido culé y colaborador del programa le ha querido explicar su caso.

Sostres no termina de convencer a Herrera

"El sábado me voy a ir a París, donde el 'liver' que hay es de pato", ha señalado Sostres, haciendo referencia al "foie" y a que él mismo, personalmente está "muy contento, yo que soy del Barça, como ya se nos han acabado las glorias y las joyas y las hemos vendido todas las de la abuela. Me gusta mucho poder viajar con el Madrid. Como no soy del Madrid no voy nervioso a la final y podré comer tranquilo, irme a mi bar tranquilo y tal", ha explicado sobre su viaje.





"Y luego irme al estadio con ya todo hecho y asistir seguro a una victoria del Madrid", ha pronosticado para acto seguido tratar de hacer entrar en razón a Carlos Herrera: "Porque tú ya sabes estas cosas, lo que pasa. Va a parecer que gana el Liverpool y acabará ganando el Madrid. Yo ya lo he asumido y tú, Carlos, tendrías que acostumbrarte", la ha pedido al director del programa líder del prime time de la radio en España.

Finalmente, Carlos Herrera ha querido arrojar algo más de claridad sobre el equipo que prefiere que gane la Champions en disputa de este sábado: "Voy a ver el partido porque le tengo mucho cariño al real Madrid, pero el Liverpool para mí y sobre todo desde que estuvo Rafa Benítez, es multifactorial. Y el condado de Merseyside yo os aconsejo que lo conozcáis. Con esto no quiero decir nada", ha matizado un esquivo Herrera que seguirá de cerca la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool que se disputa en París.

