Marisa Martín-Blázquez desvela la enfermedad que sufre para responder a las críticas sobre su físico

El pasado viernes, Marisa Martín-Blázquez subió una publicación a su cuenta de Instagram que dio mucho que hablar. La periodista decidió dar este paso por todas las críticas que estaba recibiendo por su físico, los que, según ha desvelado, son consecuencia de la enfermedad que sufre.

"Hoy he decido contaros algo mío y muy íntimo... Hay mucha gente que en mis redes sociales, y sin conocimiento de causa, hace sorna y burla acerca de algo que se ve en mi cara. Me dicen que deje de operarme, que qué me he hecho... Incluso si 'googleas' mi nombre una de las primeras cosas que encuentras es 'Marisa M-B, ojo'", comienza diciendo en el post.

Martín-Blázquez ha confesado que padece una enfermedad llamada miastenia gravis. Esta consiste en una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica que afecta a su rostro y hace que sus músculos se debiliten. Asimismo, ha explicado que la diagnosticaron cuando solo tenía 23 años, pero que lo lleva "relativamente bien". "La Miastenia Gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos (los voluntarios) del cuerpo. La denominación proviene del latín y el griego, y significa literalmente «debilidad muscular grave»", explicó.

"El motivo de haceros partícipes de lo que os voy a contar es porque alguien, través de IG, ha contactado conmigo. Es una persona que padece Miastenia gravis (MG). Me sigue, por mi profesión, desde hace años y ha observado en mi cara signos que ha reconocido", comenta la comunicadora."Síntomas de cómo se manifiesta la Miastenia Gravis, enfermedad que me diagnosticaron cuando tenía 23 años y con la que convivo llevándonos ambas relativamente bien. Nos respetamos e intentamos no fastidiarnos", agregó.

"Empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerzas, que se recuperan con el descanso pero que reaparece al reiniciar el ejercicio. Suele iniciarse en los músculos perioculares", continuó aclarando. "La característica principal de la miastenia gravis es una debilidad muscular que aumenta durante los períodos de actividad y disminuye después de períodos de descanso. Ciertos músculos –como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución (tragar)–, se ven afectados por este trastorno", añadió, respondiendo así a todos los comentarios que señalaban sus cambios físicos.

"Soy imperfecta y enferma crónica y me quiero así"

"Los músculos que controlan la respiración y los movimientos del cuello y de las extremidades también pueden verse afectados, pero, por fortuna, más tardíamente", declaró tras citar todos los síntomas de la enfermedad. "No quiero que os parezca nada especial. No necesito que lo lamentéis... Simplemente quiero hacer llegar un mensaje: en ocasiones críticamos (me incluyo) sin saber, hacemos juicios de valor erróneos y podemos hacer daño... Si veis en mi cara y cuerpo esa asimetría y no la perfección, sabed que no es por eso que algunos, creyendo saber todo, critican erróneamente. Soy imperfecta y enferma crónica y me quiero así", concluyó.

Por otro lado, la colaboradora de Telecinco ha aprovechado para concienciar a sus seguidores de la importancia de hacer de porte, sobre todo su convives con esta enfermedad: "Jamás he dejado de hacer deporte. Este me ha salvado; mi enfermedad crónica y autoinmune, comenzó a ralentizar su evolución". Asimismo, se ha solidarizado "con quienes padezcan cualquier tipo de enfermedad y no son bien vistos por quienes se creen perfectos y dueños del saber y del poder a base de su falta de empatía e ignorancia".

A raíz del revuelo causado por su publicación, la comunicadora también habló sobre su enfermedad este sábado en 'Viva la vida'. Confesó que había decidido contar lo que le sicedía tras recibir mensajes de personas que se encuentran en su misma situación: "Pensaban que yo no sabía si la tenía o no, porque han visto signos en mi cara algunas veces que reconocían en ellas mismas".