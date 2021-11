Mario Vaquerizo se sincera en 'La noche D' y desvela por qué no ha tenido hijos con Alaska

La noche del martes, Dani Rovira volvió a formar parte de la parrilla de Televisión Española al ponerse al frente de 'La noche D'. Esta vez, el presentador contó conMario Vaquerizo y Carmina Barrios como invitados. Como consecuencia, fue una entrevista llena de momentos divertidos y en la que 'MasterChef' fue un gran protagonista, ya que ambos fueros destacados aspirantes de la edición Celebrity.

Asimismo, los invitados se enfrentaron a varios juegos. En uno de ellos, Silvia Abril les explicó que debían responder a preguntas incómoda y una de las más delicadas le tocó al cantante. "De los cuatro que estamos aquí ¿Con quién te acostarías, con quién te casarías y a quién matarías?", le preguntaba la cómica. Sin embargo, Vaquerizo se mostró muy sincero como es habitual y confesó que se casaría con Carmina Barrios. Sin embargo, le costó decidir a quien matar: "No, matar no mataría a nadie porque matar es de mala educación", replicó con humor.

Por otro lado, Vaquerizo también contó algunos detalles de su vida privada y confesó que su afición por la fiesta le había jugado una mala pasada en algunas ocasiones y se había llegado a meter en líos. "He llegado a meterme en unos cubos de basura y una vez llegué tan perjudicado a casa que mi mujer me dijo que hasta aquí habíamos llegado", contaba, haciendo referencia a la reacción de Alaska.

"Le dije que si ya no quería estar conmigo yo no podía hacer nada, pero al día siguiente me llamó y volvió, así que no sería tan malo", agregó el artista entre risas, dejando claro que su mujer le perdonó rápidamente. Tras hablar de su matrimonio y de lo mucho que quiere a su mujer, Dani Rovira quiso saber entonces cómo se imaginaba que habrían sido sus hijos.









"Yo quise tener hijos, pero ella no"

"Yo quise tener hijos, pero ella no. Me imagino que por sentido común. Es que si tuviésemos un hijo sería un marciano porque no son normales ni el padre ni la madre, pero seguro que sería muy buena persona", aseguraba el invitado, señalando que le encantan los niños y que sí le hubiese gustado formar su propia familia.

"Yo lo vestiría muy repipi con pantalones bombacho, los pololos… Y la Olvi seguro que querría vestir al niño de Frozen y, claro, eso no puede ser", apuntaba Vaquerizo, imaginando como hubiesen sido sus hijos. A raíz de esto, el cantante reconocía que, a pesar de que tienen sus discusiones como cualquier pareja, se aman con locura.

"Yo me peleo solo con la gente a la que quiero, a los que no quiero no les hago caso, es perder el tiempo", reflexionaba el invitado tras reconocer que en su vida tiene dos familias: "Tengo la impuesta, a la que adoro, y luego la elegida, que en mi caso son las Nancys Rubias".