María Teresa Campos lanza un aviso a Telecinco tras el fichaje de Bigote Arrocet por 'Secret Story'

Bigote Arrocet regresa a la primera línea televisiva. El artista será concursante del nuevo reality que prepara Telecinco, 'Secret Story', el nuevo espacio parecido a 'Gran Hermano' con el que la principal cadena de Mediaset quiere recuperar la esencia de estos formatos para la nueva temporada.

El fichaje de Bigote Arrocet ha pillado a todos por sorpresa, ya que desde su ruptura con María Teresa Campos se ha mantenido en el anonimato. Ahora, su regreso a las cámaras de Mediaset puede suponer un antes y un después en la crónica social de nuestro país, ya que su pasado junto a la madre de Terelu Campos vuelve recuperar protagonismo.

Como era de esperar, este anuncio ha propiciado que el universo de las Campos se altere y entre en un estado de emergencia ante las confesiones que Bigote Arrocet pueda hacer sobre ellas. Sin ir más lejos, Terelu Campos aprovechaba su espacio como colaboradora de ‘Viva la vida’ para lanzar un contundente mensaje a Edmundo y a todos los compañeros de la prensa que están interesados en saber qué opina María Teresa Campos sobre el fichaje de su expareja por Telecinco.

El mensaje de Terelu sobre la postura de María Teresa Campos

Terelu Campos se ha erigido este sábado en la portavoz de la familia Campos y ha salido al paso de los rumores suscitados a raíz del fichaje de Edmundo Arrocet por una de las grandes apuestas de la casa: ‘Secret Story’. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido frenar las especulaciones que han relacionado directamente la participación del humorista con la revelación de aspectos íntimos de la relación que tuvo con María Teresa Campos. Para ello, Terelu no ha dudado en intentar sacar a su madre de esta ecuación, pidiendo respeto para ella y dejando muy claro que no va a hablar sobre el tema. Una firme decisión que está dispuesta a llevar hasta el final del programa.

"A ver si es posible que no se le llame para grabarla, que no se le llame en directo para ponerle el micro en el teléfono. A María Teresa Campos no le compete nada de este asunto de Edmundo Arrocet y no se va a manifestar sobre nada porque esta persona no está en su vida desde hace dos años", comenzaba diciendo la colaboradora de ‘Viva la vida’, con un tono muy serio y realmente molesta por todas las especulaciones que habían surgido en las últimas horas.

Además, ha tratado de recalcar de forma muy clara que lo que haga Edmundo no tiene nada que ver con su madre: "Es una señora de ochenta años. Lo que haga o deje de hacer Bigote no forma parte de la vida de María Teresa Campos, que es mi madre. A mí lo único que me preocupa de esto es la 'jodienda' que le deis a mi madre, porque a mí esta persona me trae sin cuidado, me importa un pimiento". Sin duda unas palabras que van a traer cola y que dan buena muestra del nerviosismo que existe dentro del clan de las Campos.