María Patiño interrumpe 'Sábado Deluxe' al sentirse en peligro por lo que ve en plató: "Está saliendo humo"

María Patiño es una de las colaboradoras más queridas de Telecinco por su llamativa personalidad y por mostrarse siempre tal y como es. La comunicadora siempre regala divertidos momentos a sus espectadores, de la misma forma que suele protagonizar momentos llenos de dramas por su facilidad para derrumbarse. Asimismo, también es muy conocida por ser muy asustadiza, un hecho del que el equipo suele aprovecharse y asustarla de vez en cuando para compartir sus divertidas reacciones.

Este fin de semana, la colaboradora volvió a protagonizar uno de esos momentos surrealistas que suele provocar en pleno directo. Este sábado, María Patiño fue la encargada de coger las riendas del programa y de entrevistar a Ágatha Ruiz de la Prada. Fue durante su conversación cuando la comunicadora interrumpió el programa y paró la entrevista para avisar al equipo del programa de lo que estaba sucediendo.

La periodista se mostró muy preocupada y temió por la seguridad de todos al comprobar que salía humo del plató, lo que Patiño relacionó inmediatamente con que podrían estar incendiándose las instalaciones de Mediaset. La comunicadora avisó de inmediato y fue tranquilizada por sus compañeros.

"Está saliendo humo de ahí", advirtió la presentadora de Telecinco, que no dudó en interrumpir a sus compañeros para informar de lo que estaba sucediendo. "Es adrede", le aseguraba Chelo García Cortés. Junto a la directora del programa, Chelo explicó a su compañera que se trataba de humo ficticio para decorar el escenario y acompañar a la imagen que se proyectaba en la pantalla gigante del plató.









En la pantalla grande colocada en el fondo del plató, se veía un montaje de la conocida diseñadora de moda toreando. Cada pocos segundos, mientras se llevaba a cabo la entrevista, se veía como el toro levantaba una polvareda, lo que era simulado con el mencionado humo que preocupó a Patiño. Aunque se veía claramente, la presentadora se encontraba de espaldas a la pantalla, por lo que se asustó al ver en el monitor como había humo tras ella. Fue por esto por lo que la colaboradora de Telecinco pensó que algo estaba ardiendo.

"No se quema nada"

"¿Pero dónde está el humo, detrás?", preguntó sorprendida cuando Patricia, la directora del programa, le señaló que lo que se estaba viendo era una imagen con movimiento. "Estaba viendo humo detrás de Ágatha... No es humo real, ¿no?", quiso asegurarse Patiño muy preocupada, lo que provocó las risas de sus compañeros del Deluxe, que no daban crédito ante sus especulaciones. "¿No veis el humo?", exclamaba. "¡Qué sí!", reconocían sus compañeros.

"¡Pero es una imagen en movimiento!", se mostraba Patiño muy confusa. "Pero es una imagen en movimiento en el que el toro sopla. No es humo real", insistían los colaboradores, perdiendo la paciencia. "Vale, vale", asumía conductora del espacio. "No se quema nada", repetían sus compañeros para calmarla. "Yo era por Ágatha porque imagínate... No vamos las dos...", insistía la comunicadora. "Yo creo que estás más preocupada por ti que por Ágatha", le reprochaba Lydia Lozano entre risas.

Patiño ve humo en una foto jajajaja

fijo lee twitter y esta cagada ya XD#Deluxepic.twitter.com/MSrZ3me5KZ — MaryGH2 (@Mary202085797) May 8, 2021