Carmen Borrego admite sus problemas para llegar a final de mes: "No puedo vivir como antes"

Carmen Borrego alza la voz para reconocer, sin titubeos ni vergüenzas, que no está pasando por su mejor momento. La hija de María Teresa Campos ha reconocido esta semana en una entrevista en la revista "Lecturas" que atraviesa momentos de gran dificultad y que económicamente no le va bien. Es más, admite que hay meses en los que llega con el agua al cuello.

En la entrevista, Borrego admite que no fue una buena decisión pasar de detrás de las cámaras a ponerse delante de ellas. Lleva actualmente seis semanas sin trabajar y tanto su marido como su hija se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. La familia permanece unida ante las adversidades, aunque Carmen denuncia su situación. "Ahora gano la mitad de la mitad. No puedo vivir como vivía antes. Vivo bien, tengo para comer, pero ahora controlo los gastos para no tener un problema grave", admite en la entrevista.

Carmen Borrego sabe que cuenta con su madre y su hermana Terelu para todo lo que necesite, pero no quiere tener que recurrir a ellas. "Si le digo a mi marido que tengo que pedir dinero a mi hermana, le da un infarto", asegura. Y es que la hija de María Teresa Campos quiere transmitir que pertenecer a una saga tan importante como la de las Campos no garantiza nada.

Para ella, trabajar sólo un día a la semana en "Viva la vida" le crea ansiedad y por este motivo se está planteando incluso regresar a "Sálvame", pese a que salió de ese programa echando pestes. Borrego admite que lo pasó mal por algunas de las críticas que tuvo que escuchar pero que "no se puede vivir en el rencor". Tal vez, la situación complicada que atraviesa haga que rectifique y abra las puertas a volver al programa de Jorge Javier Vázquez.

SALE EN DEFENSA DE ROCÍO FLORES

En la misma entrevista, Carmen Borrego, íntima de Rocío Carrasco, defiende a su amiga frente a las acusaciones de su hija. “No creo que Rocío Flores recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”, cuenta a Lecturas. “Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón”, nos deja caer. “A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar”.

Y añade más: “Dice: ‘Quiero ver a mi madre sobre todo por mi hermano’. ¿Por qué no eres más contundente? Quiero ver a mi madre porque quiero, no por mi hermano”.

