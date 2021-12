María Galiana se sincera en LaSexta sobre su mayor decepción como actriz de 'Cuéntame': "Fue injusto"

La reconocida actriz española, María Galiana, ha sido la invitada este domingo de Gonzo en el programa de LaSexta 'Salvados'. En este sentido, Galiana ha repasado diferentes asuntos de la actualidad político y social de nuestro país, además también ha comentado algunos aspectos relacionados con la serie de TVE 'Cuéntame cómo paso', una de las producciones más longevas de nuestra televisión y en la que ha interpretado el papel de Herminia, conocida por muchos como la abuela de España.

Sobre este término, adquirido por muchos españoles que han crecido de forma paralela a las historias de la familia Alcántara, la actriz ha subrayado que no le gusta que se la reconozca con este término.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 'Cuéntame cómo pasó' ha narrado la historia de una familia de pueblo que llegaba a la capital de España para crecer personal y profesionalmente.









La serie ha sido eco de grandes acontecimientos históricos a nivel internacional, como la llegada del hombre a la Luna, con el que dio comienzo la serie, y también grandes hitos de la historia de nuestro país: la muerte de Franco, el Golpe de Estado del 23 de febrero, las primeras elecciones en democracia e incluso la pandemia, tal y como mostraron en la última temporada con saltos temporales entre la España de 1992, marcada por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, y la de 2020, confinada a causa del coronavirus.

La reflexión de María Galiana sobre 'Cuéntame'

Sobre la serie, Galiana ha recordado uno de los peores momentos que ha vivido como actriz de la serie, y que fue un antes y un después en el devenir de los acontecimientos. En este sentido, la veterana actriz ha revelado su disconformidad con la salida del actor Juan Echanove, que interpretaba el papel de Miguel Alcántara. "A veces mi sinceridad me lleva a cometer imprudencias. Estoy muy obsesionada con que las cosas se digan como son y no se envuelvan", ha señalado la actriz.

A raíz de esta reflexión, Gonzo quiso ir más allá, preguntando de forma directa a Galiana si le sentó mal que mataran al personaje de Juan Echanove en la producción de TVE:"No me sentó mal, me pareció la cosa más injusta que yo he visto en mi vida. Pedazo de buen actor, pedazo de buena persona que tenía al público en su bolsillo, porque Juan tiene una capacidad extraordinaria y eso en esta serie, en 'Cuéntame', es vital. La gente no quiere ver dramas, la gente no quiere ver hospitales, la gente no quiere ver una cosa mala y otra más mala, Juan le daba el punto exacto de humor a las cosas más importantes que podrían suceder. Creo que gran parte de la audiencia de 'Cuéntame' era por Juan Echanove".