María Casado se rompe en pleno directo al hablar de la baja audiencia de su programa: "Estoy preocupada"

La noche del miércoles, María Casado volvió a formar parte de la parrilla de TVE al ponerse al frente de 'Las tres puertas'. Este espacio se caracteriza por ofrecer charlas sencillas y sinceras entre la presentadora y los invitados. Esta vez, el programa recibió a Pedro Ruiz como invitado. El presentador y escritor compartió una interesante reflexión sobre los medios de comunicación y provocó una inesperada reacción por parte de Casado.

De manera inesperada, mientras intentaba mantenerse firme ante las declaraciones del entrevistado, a la conductora del espacio le comenzó a temblar la voz y comenzó a llorar en pleno directo tras reconocer que de autoestima anda "regular" y que "está preocupada" por su trabajo y la situación del formato que presenta. Al reconocerlo públicamente, la periodista no pudo retener las lágrimas.

"¿Estás preocupada con algo?", se interesó Ruiz, lo que ella corroboró. "¿Con qué?", le preguntó el presentador. "Bueno... Con esto", reconoció la periodista, con una leve risa para intentar mantenerse firme y quitar seriedad al asunto. "¿Con este programa? ¿Por qué?", insistió el invitado muy sorprendido, lo que ella volvió a confirmar.

No obstante, ella no pudo evitarlo y mostró su faceta más humana, reconociendo ante los espectadores, entre lágrimas, lo mucho que le preocupaba el programa que conduce desde hace un mes. El invitado intentó calmarla al verla tan derrumbada y lo hizo con una reflexión sobre las audiencias y los programas de televisión. "Eh, sonreír", le decía él.









"Y este programa limpia"



"Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Tiene más mérito limpiar que ensuciar. Y este programa limpia", apuntaba Ruiz.

Para terminar con su discurso, el presentador quiso señalar los datos de audiencia, motivo de la preocupación de Casado y de todos los programas de televisión. "Luego tendrá los datos que tenga. 7, 2, 900... Lo que sea. Pero los números no son el alma de la vida", aseguraba el escritor. "Desde luego", aseguraba la conductora del espacio de La 1, una vez ya había logrado recomponerse.

'Las tres puertas' se estrenó el pasado mes de febrero con un 6,4% de share, un dato que ha ido empeorando hasta estabilizarse en torno al 5%. Este formato llegó a la parrilla de la cadena pública con la intención de recuperar la esencia de los espacios clásicos de RTVE, en los que triunfaban las palabras y profundas entrevistas como las de Mercedes Milá, Julia Otero, el Loco de la Colina, Ángel Casas o el propio Pedro Ruiz.

