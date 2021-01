Marhuenda enmudece a los colaboradores de 'Espejo Público' con su defensa al Rey emérito: "Esto es España"

Este lunes, con la figura del Rey emérito en el centro de la polémica, Francisco Marhuenda ha vuelto a acaparar el debate de 'Espejo Público'. Susanna Griso ha informado a los espectadores de las primeras imágenes de Juan Carlos I en Abu Dabi desde que se fue de España, las que publicó en exclusiva 'Viva la vida'.

"El Rey emérito continúa en Abu Dabi... Se le ve con problemas de movilidad, ¿eh? La fotografía se tomó hace tres días y en ella apreciamos como Don Juan Carlos camina con la ayuda de sus escoltas por el puerto deportivo que está dentro de su hotel. Solo tenemos dos imágenes, cuando baja del avión y esta", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Mañana, por cierto, cumple 83 años. Mañana día 5 es su cumpleaños", ha recordado un colaborador del espacio de Antena 3. Acto seguido, ha sido interrumpido por Marhuenda, quien ha salido en defensa del emérito.

"Pero, ¿Cómo queréis que esté con la vida que está teniendo? Expulsado de su país, humillado por los medios de comunicación, insultado en las tertulias, traicionado por toda la gente...", ha opinado el director de La Razón.

Asimismo, el colaborador ha vuelto a hacer hincapié en el papel de Juan Carlos I en la historia de España por hacer posible la transición: "Es triste decirlo, el hombre que trajo la transición a España... Pues esta cosa que hacemos los españoles... En un país de defraudadores como es España, a este hombre, que ha cometido errores humanos y mundanos, lo humillamos permanentemente. Pues debe estar humanamente destrozado".

"Yo no he hablado con él, no tengo esa suerte ni esa relación, pero debe estar humanamente destrozado. Pues es lógico que a los 83 años vaya avanzando con gran rapidez a la muerte y, cuando fallezca, veremos cómo hipócritamente en televisiones, en radios y en periódicos saldrán todos diciendo 'el gran hombre de la Transición', pero ahora, mientras tanto, se le humilla", ha continuado diciendo.

La reacción de Arsenio Escolar

"Esto es España. Lo hemos hecho tantas veces con figuras históricas que ya ni me sorprende", ha concluido Marhuenda, mostrándose aparentemente molesto. "En el estado de salud lo lamento profundamente, pero no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ¿Expulsado de España? Se ha ido por lo que se ha ido", se ha defendido Arsenio Escolar.

"De momento, no tiene ninguna condena", le ha seguido justificando el colaborador. "Ni tiene que dar ninguna explicación de los 700.000 euros por los que acaba de regularizar, de donde salía ese dinero, a cambio de que era, quien más usaba las tarjetas opacas, que pasa con los 100 millones de dólares que recibió una donación", le ha respondido Escolar muy irónico. "En el país de la regularizaciones masivas... Una hipocresía...", ha señalado Marhunda, siguiendo con el sarcasmo.