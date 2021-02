Marhuenda se enfrenta a un colaborador en 'La Sexta Noche' e Iñaki López le corta: "No me vas a callar"

Francisco Marhuenda se ha convertido en una colaborador televisivo muy habitual, ya que le podemos ver en muchos programas a lo largo de la semana: 'Espejo Público', 'Liarla Pardo', 'La Sexta Noche'... Además, suele destacar en los espacios, ya sea por sus bromas con Cristina Pardo o por enfrentarse con el resto de tertulianos.

Es por esto por lo que, este sábado, el tertuliano perdió los papeles y convirtió el plató en un intercambio de gritos y reproches, por lo que Iñaki López se vio obligado a intervenir, dado que se había perdido todo el orden del debate en el plató.

El director de La Razón estalló al escuchar las palabras de Juan Luis Sánchez, colaborador y periodista en Eldiario. Al final del debate, Marhuenda colocó en el centro del debate al factor diferencial que se está viviendo en la política española con respecto al resto de Europa.

"Entiendo que desde este Gobierno se piense que hay una mayoría amplísima, pero esta oposición tan maléfica representa a la mitad de España 11 millones. No está nada mal", comenzó diciendo el colaborador, aparentemente enfadado. "Hay un factor que es diferente al resto de Europa. Y es que los comunistas están en el Gobierno. Eso es lo que crispa en este país", agregó.

"¿Cómo lo vinculas?", le interrumpió Sánchez, mostrándose en desacuerdo. "Me parece maravilloso que te parezca cojonudo, no me vas a callar, no vas a conseguir acallarme por más que insistas", le respondió Marhuenda, perdiendo la paciencia. "Lo he sufrido en la universidad cuando tú eras muy joven", le replicó al periodista.

"Pues porque me da la gana"

"¿Por qué?", insistió Sánchez, sonriendo ante la reacción de su compañero. "Pues porque me da la gana. Solo faltaría que tú no me dejes decir lo que yo crea. Ya está, hombre", exclamó Marhuenda algo alterado. "Vamos a dejarle acabar, luego habrá tiempo para la réplica", pidió el conductor del espacio de La Sexta, intentando mediar.

"Es muy bueno, es cojonudo. Todos en Europa quieren tener un comunista en su mesa", señaló Marhuenda muy irónico, haciendo caso omiso de las peticiones de presentador. "Dejadme poner orden", insistió López, ya que los colaboradores no le hacían caso y se negaban a guardar el turno. "Cuanto más insistas más ridículo haces", concluyó Marhuenda, dando por finalizada la discusión.