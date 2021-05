Margarita del Val, muy rotunda ante la pregunta de Ana Rosa sobre la segunda dosis de AstraZeneca

Este viernes, nada más arrancar 'El Programa de Ana Rosa',Ana Rosa Quintana ha informado a los espectadores de las últimas actualizaciones del plan de vacunación y ha manifestado su opinión sobre la última noticia del Gobierno de España. El ministerio ha anunciado cuatro fallecidos por trombos, los que fueron provocados por la vacuna de AstraZeneca.

"¿Sabemos si esas personas fallecidas está demostrado que han muerto por AstraZeneca y cuándo se han producido?", ha preguntado la presentadora, muy crítica. "Vamos, que es un poquito asustar a la gente, según mi humilde opinión", ha señalado la presentadora. "A la gente se le ha dicho 'váyase usted a vacunarse de la segunda dosis' y en la cola de Pfizer hay cuatro, la gente tiene el derecho de elegir la vacuna en este caso", agregaba.

"A los jóvenes que eran policías, maestros, médicos no les preguntaron si querían vacunarse con AstraZeneca y les vacunaron con AstraZeneca", ha continuado diciendo Ana Rosa. "Ahora que están todos convencidos de la seguridad y utilidad de las vacunas, esto vuelve otra vez a meter el miedo en la población... Es una irresponsabilidad absoluta del ministerio de Sanidad", concluía para dar paso a Margarita Del Val.

Nada más comenzar la entrevista, la conductora del espacio de Telecinco ha querido preguntar a Margarita del Val sobre ello, haciendo hincapié en que ambas recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Además, también le ha preguntado por la decisión que se ha tomado de dejar elegir a las personas que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca, entre una segunda dosis de la misma o de Pfizer.









"La EMA recomienda una segunda dosis de AstraZeneca", ha recordado la comunicadora antes de lanzar la pregunta a la investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Yo no me siento con autoridad moral para recomendar a la gente que se ponga segunda dosis de Pfizer después de la primera de AstraZeneca sin tener datos de seguridad comparables", reconocía Del Val.

"No nos pueden poner a nosotros esa carga de elegir"

"Pero la Agencia Europea del Medicamento, en el prospecto de la vacuna de AstraZeneca, recomienda una segunda dosis con AstraZeneca. Las personas que han recibido dos dosis en Reino Unido y la incidencia de estos casos graves es cinco veces menor que la incidencia de una sola dosis. Para mí esa es la evidencia de seguridad, que viene de los grandes números", explicaba la investigadora.

De la misma manera, la experta se ha mostrado muy rotunda cuando la presentadora de Telecinco la ha preguntado si no cree que "hubiera sido más lógico que te pidieran el consentimiento para mezclar vacunas". "Sí", ha contestado la entrevistada muy clara. "No se puede dejar la decisión de qué vacuna ponernos en manos de personas que no tiene la información. Quien la tiene es la EMA. No nos pueden poner a nosotros esa carga de elegir", señalaba del Val.

Acto seguido, la reina de las mañanas se ha mostrado muy crítica con la noticia de los cuatro fallecidos por trombos. "¿Qué cree que producen esas noticias?", ha querido saber la opinión de Del Val. "Miedo, claramente. Ese es un problema importante. Hay que hacer transparencia y explicar que eso puede ocurrir y no ocultarlo, pero más allá de eso, de lo que tenemos que tener miedo, no es de las vacunas, sino de la Covid", sentenciaba.