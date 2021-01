Margallo corta a Errejón y desmonta su discurso sobre 'el bienestar social': "Pues en tu tesis lo dices"

Este domingo, 'El Objetivo' ha recibido como invitados a Íñigo Errejóny José Manuel García-Margallo, quienes han mantenido un tenso debate sobre el significado del populismo y su aplicación de cara a la construcción de sistemas que protejan a la ciudadanía y sus derechos fundamentales.

"Lo que amenaza la existencia de los ciudadanos no es la polarización, es que la vida está desprovista de protección, se ha vuelto muy amenazante", comenzó declarando el diputado de Más Madrid tras asegurar que esta situación es consecuencia de que "las instituciones que nos protegían han sido pulverizadas para que el mercado sea cada vez más libre y la gente cada vez menos".

Ante sus afirmaciones, García-Margallo se mostró muy en desacuerdo y no dudó en rebatirle: "No hay nadie que esté mas lejos de Trump que yo, pero la cifras no dicen lo que tú estás diciendo". "Lo que estoy diciendo es que la sociedad norteamericana se ha roto por la desigualdad", le puntualizó Errejón.

"Yo lo que te digo es cifras de desigualdad. Insisto que hay que tomar enserio lo que ha hecho Trump. Crecimiento del Producto Interior Bruto, el mayor crecimiento que ha tenido Estados Unidos, muy superior al de Obama, hasta la pandemia, y muy superior al resto de los países del mundo con lo que puede competir... Llegaron a tener un desempleo más bajo desde 1960, y eso es desigualdad", insistió el del Partido Popular.

"La democracia liberal no es un invento que esté haciendo yo esta noche. La democracia liberal nace en la Segunda Guerra Mundial por oposición al fascismo y al nazismo, y al comunismo de Stalin. Y eso nos separa y nos identifica en términos positivos: libertades, derechos, separación de poderes, primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales", agregó.

"Pero si yo todo eso te lo compro", le contestó Errejón hasta ser interrumpido por él: "Pero como vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales son una oligarquía de los mercados y que eso no tiene control democrático. Estás largando con unos eslogan como si estuviéramos en un mitin".

"Pero es que decir que la política de Merkel es la que ha arruinado Europa... Este Gobierno existe gracias a las políticas de Merkel, subsiste porque están pudiendo endeudarse a coste cero porque el banco central europeo está comprando toda la deuda", continuó diciendo García-Margallo, sin dejar hablar a su compañero.

"Ahora viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo. El PIB ha caído un 90% en 7 años...", añadió, aportando así otro argumento. "Con todo el respeto ¿Qué me cuentas de Venezuela?", le cortó Errejón. "¿A ti no te gusta Venezuela? ¿El modelo bolivariano no te gusta? Porque en tu tesis dices que Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del sur. Literal", replicó el del PP.

La respuesta de Errejón

"Derechos y libertades, te lo compro", insitió Errejón, aunque el otro invitado volvió a cortar su intervención. "Pero si habéis presentado una proposición de ley que habéis votado, estableciendo el control de las redes sociales por empresas privadas", declaró García-Margallo. "Pero me quieres dejar hablar", se quejó Errejón.

"El término 'liberal' se les queda grande" porque "los primeros liberales eran plenamente conscientes de que la gente, para ser libre, no puede tener vidas en las que tenga miedo al día a día y a lo que venga mañana", logró decir el de Más Madrid. "Uno no es libre si se tiene que vender por 400 euros. La pobreza elimina la libertad", añadió.

A raíz de esto, Errejón recordó que hay tres derechos fundamentales: "Los individuales y civiles, los derechos políticos de participación y soberanía popular y los derechos sociales". "Si la gente tiene miedo al día a día no son ciudadanos... Lo que ha roto la convivencia en nuestros países no es la polarización entre políticos, sino que la gente vive vidas llenas de miedo", opinó.