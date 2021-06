Mamen Mendizábal para los pies a Javier Maroto y él se altera en 'Más vale tarde': "Hay un mínimo de respeto"

Este jueves, tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y el plan de vacunación, Mamen Mendizábal dio paso a Javier Maroto en 'Más vale tarde'. Durante la conexión en directo, la presentadora y el político protagonizaron un tenso enfrentamiento cuando ella le preguntó sobre las distintas cuestiones relacionadas con el Partido Popular, concretamente de la recogida de firmas que establecido el PP contra los indultos a los líderes del 'procés'.

"Las elecciones serán el mejor mecanismo para sacar a Sánchez de La Moncloa. Las últimas encuestas están dando 40 escaños de más al PP respecto al PSOE. Si el centro derecha no vota dividido podemos quitar a Sánchez, eso es lo que estamos pidiendo", explicaba el entrevistado a la presentadora.

"En cualquier caso, las firmas no se recogen para pedir elecciones, se piden para que los ciudadanos libremente puedan expresar su rechazo a los indultos. Esas mesas sirven exactamente para que se acerquen algunas personas y me digan: 'Mira, Javier. Yo soy socialista, suelo votar al PSOE, pero voy a firmar aquí contra los indultos porque lo que ha hecho Sánchez no se puede hacer con mi país", afirmaba Maroto. "Hay mucha gente que se acerca y son del PP, y otros que no lo son. O quieren decir que están hartos de Sánchez, especialmente, después de haber mentido en la campaña electoral al decir que nunca iba a indultar a estos señores. Para eso también sirven las mesas", sentenció el político.

Fue entonces cuando la presentadora hizo una pregunta que pareció ofender al portavoz popular: "No sé si se le está acercando alguien del Partido Popular también preguntándole si el pago al apoyo de Vox en Madrid es que Isabel Díaz Ayuso tenga que revisar la Ley LGTBI". "Pero si esto es más viejo ya... Si este debate y estas preguntas me las hicieron incluso a mí mismo en el pacto del PP con Andalucía", respondió entonces el político, poniendo en duda la profesionalidad de la pregunta.

"Mire, Maroto, aquí hay un mínimo de respeto, que es básico tenerlo. Esto no es viejo, porque es actual, y además es pertinente", reaccionó entonces la periodista algo indignada por su contestación. "Mira, lo que es viejo es no dejar responder al invitado", replicó Maroto, aumentando así la tensión de la entrevista.









"Perdóneme, pero es que son muchas veces"

"Uf, por favor, señor Maroto", resopló la conductora del espacio de laSexta. "¿Se lo explico o no? Como quiera usted", preguntó el entrevistado. "Lo que quiera", respondió Mendizábal algo indiferente, al haberse ofendido por la actitud del entrevistado. Finalmente, acto seguido, el político explicó lo que quería decir.

"Digo que es vieja la pregunta porque lo de la negociación con Vox y el LGTB ya es rancio. Yo mismo estuve en la negociación del pacto de investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Usted se acordará de esto. Fue hace dos años. No sé si es viejo, pero fue exactamente hace dos años. Y entonces ya se debía 'bueno, es que Vox va a quitar todos los derechos a los homosexuales, va a quitar todo lo LGTB'. Y no quitó nada, no pasó nada. El Gobierno de Andalucía es hoy considerado un gobierno moderado y es exactamente lo que va a pasar en Madrid", señaló el entrevistado, justificando así las palabras que hicieron enfadar a la periodista.

"Lo que es normal en la calle y en la ley es normal en el Partido Popular, y esto es una cuestión que no debería sorprender a nadie", sentenció Maroto, que terminó disculpándose con la presentadora. "Por eso lo contesto con cierta vehemencia. Perdóneme, pero es que son muchas veces la misma pregunta sobre un tema recurrente. El Partido Popular esta respuesta ya la ha dado muchas veces y la volvería a dar otra vez si se plantease en una negociación", se disculpaba el político tras explicar el motivo de su reacción.