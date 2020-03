Maialen, la concursante de 'Operación Triunfo' que aprovecha la cuarentena para protestar contra el Rey

La llegada del coronavirus a España ha cambiado muchas cosas de nuestra rutina y de nuestras propias vidas. Este Estado de Alarma ha llegado ha cambiar la parrilla de la televisión provocando que los canales apuesten por la información.

También ha provocado que muchas cadenas se hayan visto obligadas a cancelar algunos de sus programas estrellas. Es el caso de 'Operación Triunfo', que ha tenido que mandar a sus concursantes a casa antes de tiempo.

Maialen se suma a la cacerolada contra Felipe VI

Una de las concursantes que conseguía permanecer todavía en el concurso, y que se marchaba a su casa era Maialen. 'La chica sobresalto', ha sido una de las concursantes que más ha evolucionado musicalmente en el concurso convirtiéndose en una de las favoritas del público.

Además la pamplonica, se ha convertido también en una de las protagonistas de la edición al ser una de las protagonistas de las polémicas fuera del carácter musical del concurso. Maialen, de 25 años, pisó algunos charcos al entrar a valorar la tauromaquia lo que llevó a la posterior polémica con Estrella Morente.

Ahora fuera de la Academia, lejos de mantenerse apartada del foco mediático hasta que vuelva al concurso, Maialen ha decidido compartir en sus redes sociales lo que ha hecho mientras el Rey, Felipe VI, se dirigía a la ciudadanía española para afrontar esta crisis que ha provocado el coronavirus.

La triunfita, lejos de escuchar atentamente y con respeto el mensaje del Rey, se sumó a la cacerolada que programaron algunos grupos republicanos desde las redes, como se puede ver en la foto que compartió en sus redes, con una cacerola y un cucharón preparados para hacer 'música'.

Maialen, la antitaurina polémica de 'Operación Triunfo'

Además de manifestarse en contra de la figura de Felipe VI, Maialen no ha dejado de protagonizar polémicas dentro de 'Operación Triunfo'. La primera de ellas, la protagonizó durante una comida cuando se manifestó en contra de la taurmaquia.

Maialen no dudó en referirse a los aficionados taurinos como: "Hostias, es que es muy nazi, hay que ser muy psicópata, mucho". Con un tono de indignación, y bajo la incredulidad de sus compañeros, continúo con su discurso: "Y encima vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces las cuentas de lo que me cuesta a mi la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero para meterlo en la puñetera tauromaquia de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal".

Me duelen las manos de aplaudir a Maialen

Las respuestas a estas duras declaraciones no tardaban en hacerse esperar y en Twitter eran muchos los que se sentían ofendidos por estos comentarios. Chapu Apaolaza, como portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, respondía a los ataques de la 'triunfita' de manera justificada:

-Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018.

-Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros.

(Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero). https://t.co/RGE6MtCdw3 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 23, 2020

Fueron muchos los que pidieron la expulsión de Maialen del concurso y una disculpa del ente público, que finalmente llegó desmarcándose de las declaraciones de candidata a artista.

Estrella Morente respondió a Maialen en directo

Toda esta polémica provocó el revuelo que originó la aparición de Estrella Morente en el plató de 'Operación Triunfo'. La cantaora tenía previsto interpretar el tema 'Volver' de la película homónima de Pedro Almodóvar.

Finalmente, Morente interpretaba unos versos a favor de la tauromaquia que pillaban a todos por sopresa:

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonida. Yo adivino el parpadeo de las luces a lo lejos van marcando mi retorno..."

Esta letra sorprendía a todo el mundo por su marcado carácter en defensa de la tauromaquia y la dignificación de la muerte del animal. Esta defensa indignaba en masa en las redes sociales. Tan lejos llegaba la polémica que incluso Tinet Rubira, director de Gestmusic, tenía que salir en Twitter a defender que la intervención inicial de Estrella Morente no estaba prevista y que salió de la propia iniciativa de la cantaora.

Nia y Estrella Morente durante su actuación de 'Operación Triunfo'

