Lydia Lozano protagoniza su escena más comprometida en 'Sábado Deluxe': "¿No estamos en publicidad?"

Lydia Lozanose ha convertido en una de las colaboradoras más queridas por la audiencia, incluso, en numerosas ocasiones, ha sido la protagonista del plató de 'Sálvame', ya fuera por sus momentos de drama o por su sentido del humor. Esta vez, protagonizó una de las escenas más divertidas del 'Sábado Deluxe', aunque fue a raíz de una discusión con Marta López.

Dadas las polémicas que ha generado Marta López en Mediaset, desde su regreso tras su despido hasta el falso positivo, se sometió al polígrafo de Conchita la noche del sábado. Es por ello por lo que la colaboradora tuvo que responder a preguntas sobre su actual relación, el Merlos Place, toda la polémica sobre su supuesta irresponsabilidad en situación de pandemia y el marido de Lozano. Fue entonces cuando la periodista echó en cara a López que hubiese publicado un mensaje que le había enviado su marido.

Antes de dar por finalizada la entrevista, el programa dio paso a publicidad, sin antes hacer un adelanto de lo que les esperaba a los espectadores a la vuelta: "Le vamos a preguntar a Marta si es mejor amante Efrén que Merlos, pero lo va a contestar a la vuelta", aunció Jorge Javier Vázquez.

Acto seguido, Lozano protagonizó el mejor momento del programa, ya que, pensando que ya no estaban en directo, se levantó de la silla para abandonar el plató. Camino hacía la salida, iba recriminando cosas a López a la vez que exclamaba que se iba a fumar.

"Pero que no se puede", le advirtió Kiko Matamoros."¿Cómo que no puedo?", respondió ella extrañada. "Porque estamos en directo, estás pinchada", concluyó su compañero. Al darse cuenta, las risas de sus compañeros inundaron el plató y ella, pegando un brinco, volvió a ocupar su puesto de inmediato mientras preguntaba sorprendida: "Ah, ¿Qué no estamos en publicidad?".

Tras el incidente de Lozano, el espacio dio pasó a publicidad con rapidez. Sin embargo, los espectadores fueron testigos del error de la colaboradora y no tardaron en comentarlo en redes sociales.