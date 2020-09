Lydia Lozano se derrumba en directo cuando los colaboradores de 'Sálvame' hablan de su marido

Lydia Lozano ha vuelto a convertirse en la protagonista de 'Sálvame'. Sin embargo, esta vez, dejando su humor a un lado, se ha derrumbado frente a las cámaras. David Valldeperas recordó durante el programa cuando conocieron a su marido Charly, lo que provocó las lágrimas de la colaboradora.

Todo empezó por su polémica con Marta López. La colaboradora hizo públicos unos mensajes que intercambió con Charly, en los que se mostraba decepcionado con ella por su "irresponsabilidad" ante las medidas de la Covid-19, lo que molestó a Lozano.

A raíz de esto, Valldeperas contó que tuvo un encontronazo con él un día. Según ha explicado, sucedió en un terraza de Madrid en la que él estaba cenando con los compañeros del equipo del programa cuando Lozano se unió con su marido y otros amigos.

Los compañeros de la colaboradora se levantaron para saludarles y, Charly, aprovechando que tenía enfrente a Valldeperas, le reprochó que estaba en desacuerdo con algunas actitudes que tenían a la hora de hablar de él y Lydia. "Lydia lo pasó mal", comentó, mientras aclaraba que, acto seguido, Lozano abandonó la terraza.

Es por esto por lo que Lozano no puedo evitar derrumbarse, ya que no soporta que se habla de su marido en los platós de televisión. No obstante, el director del programa quiso dejar claro que si se volvieran a ver, le saludaría sin ningún rencor: "Le saludaría encantado de la vida". Además, ha agregado que entendió sus formas en ese momento: "Yo he llegado a entender a Charly".

Sin embargo, Antonio Montero salió a la defensiva de Charly. Montero considera comprensible la actitud que tuvo el marido de su compañera, dado que la han atacado en numerosas ocasiones, lo que no le resultaría agradable. "Tú no le vayas a saludar a Charly, se daría la vuelta", concluyó.