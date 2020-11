Los motivos por los que Michael J. Fox ha anunciado su retirada del cine

Michael J. Fox abandona el cine. El actor que dio vida a Marty McFly en Regreso al Futuro ha anunciado su retirada definitiva de los escenarios debido al empeoramiento de su salud.

La estrella televisiva reveló en el año 1998 que sufría párkinson desde hacía algunos año y ha dado la noticia en su autobiografía No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality, en las que el actor ha mirado en retrospectiva su vida a través de la enfermedad. "No mueres de párkinson, pero mueres con él y, por lo general, cuanto más tiempo lo tienes, más difícil se vuelve llevar a cabo las funciones básicas", ha señalado el popular actor.

En unas declaraciones a la revista People con motivo de la publicación de su libro, Fox señaló que "Hay tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar doce horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea". En esta misma línea, y en declaraciones al mismo medio algún tiempo antes, ya advirtió que tenía problemas para memorizar los guiones de las obras: "Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos".

Posibles problemas de demencia

Fue Los Angeles Times, los que afirmaron que Michael J. Fox padecía problemas y síntomas de demencia. Es más, según el periódico americano, el actor tendría pérdidas de memoria y alucinaciones hasta el punto de llegar a confundir a sus hijos gemelas o de buscar las llaves del coche pese a que lleva un tiempo sin conducir.

Michael J. Fox en Regreso al Futuro

Si bien el actor ya anunció su retirada en el año 2000, Fox ha continuado en activo como actor de doblaje en películas como Stuart Little o Atlantis: el imperio perdido, además de haber participado de forma puntual en más de una serie de televisión.

Después de aquella primera retirada, ahora se está por ver si el popular actor podría volver a la gran pantalla algún día o si esta podría ser su retirada de forma definitiva.