Los inicios de Ana Obregón en televisión: la conversación con Aznar que nunca olvidará

'Viaje al centro de la tele' es un espacio de RTVE que se dedica a recopilar y emitir algunas de las apariciones televisivas más impactantes de algunos famosos, entre los que han destacado a antiguos periodistas de su cadena: el debut de Matías Prats y Mónica Carrillo, cuando comenzaron de becarios en TVE antes de dar el salto a 'Antena 3 Noticias'. Asimismo, el programa también ha desvelado a los espectadores los comienzos de Salvador Illa frente a las cámaras, cuando solo contaba con una trayectoria política en Cataluña, o la primera vez de Cristina Cifuentes dando declaraciones y la de Celia Villalobos en Prado del Rey.

Sin embargo, unos de los recuerdos que más llamaron la atención del público fueron las primeras apariciones de Ana Obregón como presentadora en Televisión Española. Tras emitir varios vídeos en los que una rejuvenecida Obregón se encontraba frente a las cámaras dirigiendo programas como '¿Qué apostamos?' o 'El verano ya llegó', el formato recuperó una de las entrevistas más llamativas que hizo en 'Caliente', donde trabajaba en 1991.

La periodista protagonizó una interesante charla con José María Aznar, quien, por aquel entonces, era presidente del Partido Popular, por lo que fue una conversación muy llamativa para los espectadores del espacio.

"¿Cuándo era pequeñito, a los siete u ocho años, qué quería ser?", le preguntaba Obregón. “Quería ser Di Stefano, claro”, le contestó el político en tono de broma, después de confesar que era un hombre vergonzoso y calmado. “Es muy difícil que yo chille. Mi mujer tiene mucho más carácter que yo y, entonces, se enfada mucho porque yo no me enfado”, le reveló Aznar.

Asimismo, cuando participaba en el mismo programa, Obregón fue la primera presentadora en entrevistar a José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid. Como consecuencia del desparpajo de la joven, el político y la comunicadora terminaron bailando entre todos los presentes.

No obstante, una de sus entrevistas más comentadas fue a Marta Sánchez, quien le confesó lo siguiente: "Quería librarme de los estudios y dije 'bueno voy a cantar y a ofrecer algo más. Creo que hay muchas personas que van que lo saben todo, de que leen muchos libros. Yo no, lo digo sinceramente, no leo libros. No me gusta".

¡Te proponemos un reto, viajeros! �� A ver si eres capaz de ver este vídeo de "tomas falsas" sin reírte, ¡en #ViajeAlCentroDeLaTele hemos sido incapaces! ����



PD: se nos ha hasta lenguado la traba, digo, ¡trabado la lengua! �� #ViajeSonrisaspic.twitter.com/WWOQrktxJi — El centro de la tele (@centrodelatele) November 5, 2020

Su trayectoria televisiva

Tras más de diez años trabajando como periodista en TVE, cuya etapa terminó en 2014 después de conducir 'Reyes y estrellas' o 'Sábado Sensacional', Obregón intentó centrarse en la interpretación. No obstante, actualmente, años después de aparecer en varias series como 'A las once en casa', 'Ana y los 7' u 'Hospital Central', comenzó a aparecer en la pequeña pantalla como concursante de diferentes formatos como 'Ven a cenar conmigo' o 'Masterchef Celebrity'.

A pesar de esto, su gran reaparición en la televisión como presentadora se producirá este año en RTVE, dado que ha sido elegida para presentar las Campanadas y dar la bienvenida al 2021 junto a Anne Igartiburu.