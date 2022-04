Los exitosos artistas que han pasado por Eurovisión y no recuerdas: de una actriz internacional a un político

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la final de Eurovisión 2022, la que se celebrará en Turín tras la victoria de Måneskin del año pasado. Actualmente, todos los representantes del Festival se encuentran de gira por Europa para hacer un adelanto de lo que se podrá ver en el gran escenario el próximo 14 de mayo.

Este año, parece que el nivel está muy alto gracias a las actuaciones de Ronela Hajati con 'Sekret' (Albania), Citi Zeni con 'Eat Your Salad' (Letonia), LPS con 'Disko' (Eslovenia), Intelligent Music Project con 'Intention' (Bulgaria), Zdob ?i Zdub con 'Trenule?ul' (Moldavia), Kalush Orchestra con 'Stefania' (Ucrania), Monika Liu con 'Sentimental' (Lituania), S10 con 'De Diepte' (Países Bajos), Subwolfer con 'Give That Wolf a Banana' (Noruega), Reddi con 'The Show' (Dinamarca), Sheldon Riley con 'Not the same' (Australia), Mahmood con 'Brividi' (Italia), Alvan & Ahez con 'Fulenn' (Francia), Chanel con 'SloMo' (España), Malik Harris con 'Rockstars' (Alemania) o We are Domi con 'Lights Off' (República Checa), entre otros.

Aunque estos son los nombres de los artistas más sonados del Festival del momento, ya que son quienes se verán las caras este año, en las ediciones pasadas han pasado destacados cantantes. En los 66 años en los que se ha desarrollado Eurovisión han pasado cientos de artistas que han dado mucho que hablar, incluso algunos han resultado ser exitosos músicos a nivel internacional. Tanto que muchos se han olvidado de que, durante sus inicios, empezaron siendo jóvenes representantes de su país en el Festival de la Canción antes de ser reconocidos por su propia música.

Esto se debe a que hubo un tiempo en el que los países participantes apostaban por enviar artistas reconocidos para asegurarse una buena posición en la clasificación final. Esto no significa que se haya dejado de hacer. Sin embargo, a día de hoy, suelen enviar a conocidos cantantes en su país, aunque no en el resto de Europa. Una estrategia que también ha seguido España, ya que los últimos años decidió mandar a concursantes de 'Operación Triunfo' cuya carrera acababa de despegar. No obstante, si echamos la vista atrás, míticos cantantes desfilaron por el Festival antes de ser conocidos en todos los rincones del mundo.

Franco Battiato

Franco Battiato es un cantautor italiano, fallecido el pasado 2021, cuyos temas dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, también pasó por el certamen de Luxemburgo en 1984. Formando duo con Alice, obtuvieron 70 puntos y quedaron en quinta posición con 'I treni di Tozeur'. A pesar de ello, fuen un paso más para el artista, dado que en los 70 ya logró conquistar a millones de personas con su disco 'Sulle corde di Aries' (1973), 'Clic' (1974) y 'Mademoiselle le gladiateur' (1975).





ABBA

ABBA es un conocido grupo sueco formado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad. La banda nació en 1972 y, además de acaparar todas las radios y la banda sonora de 'Mamma Mia!', también marcaron a los espectadores con su actuación de Eurovisión en 1974, celebrado en el Domo de Brighton, Reino Unido. Al ritmo de 'Waterloo', se hicieron con el primer puesto, siendo también su trampolín al estrellato.





Celine Dion

Como representante de Suiza, a pesar de que es originalmente canadiense, cantó sobre el escenario de Eurovisión en 1988. La cantante cuenta con una amplia carrera musical, ya que inició cuando tan solo tenía 12 años. No obstante, fue su interpretación de 'Ne partez pas sans moi' en el Festival lo que la catapultó a la fama y con la que quedó en primera posición. Gracias a ello, también puso voz a una de las películas más importantes de la historia del cine: 'Titanic'. Actualmente, su carrera sigue vigente y es reconocida como una de las mejores voces de la música.









Julio Iglesias

El cantante español más reconocido internacionalmente también pasó antes por el Festival de la Canción. En 1970, Julio Iglesias todavía no había alcanzasdo tal éxito, por lo que participó en el certamen con 'Gwendolyne'. El cantante quedó en cuarto lugar y, aunque no ganó, su canción conquistó a los europeos. Terminó grabando ese mismo tema en cuatro idiomas diferentes y la canción original alzancó los primeros puestos de las listas de éxitos tanto de España como de América Latina.









Olivia Newton-John

Olivia Newton-John es una reconocida cantante y actriz. Lo primero que se nos viene a la cabeza es su papel de Sandy en 'Grease' (1978) junto a John Travolta. Sin embargo, también cuenta con una carrera como cantante, la que comenzó destacando en 1974 gracias a su paso por Eurovisión como representante de Inglaterra con el tema 'Long live love'. Ese año estuvo muy reñido con la victoria de ABBA, por lo que la actriz se hizo con el cuarto lugar. Ese mismo año, lanzó su tercer álbum que llegó a las primeras posiciones de éxitos y, años después, llegó su estrellato mundial en la pantalla grande como Sandy.





Cliff Richard

Cliff Richard es un conocido músico y productor, además de por ser uno de los fundadores de The Drifters. El artista participó en Eurovisión en dos ocasiones. Su primera vez fue en 1968, pero su tema 'Congratulations' no logró vencer a Massiel y ocupó la segunda posición con tan solo un punto de diferencia. En su segunda participación logró un resultado mejor con 'Power to all a friend' en 1973, ya que quedó en tercer lugar. A pesar de ello, fue su primer single eurovisivo el que le empujó al estrellato y convirtió su canción en un clásico que nunca falta en en determinadas celebraciones de Europa, concretamente de Gran Bretaña.





Raphael

Raphael es el artista español más exitoso a nivel internacional. No obstante, su reconocimiento también comenzó gracias a su paso por el escenario del Festival. El cantante participó dos veces. En 1966, se presentó con 'Yo soy aquel' y quedó en la séptima posición, aunque con los años se ha convertido en himno de nuestro país. Asimismo, en 1967 interpretó 'Hablemos del amor', ubicándose en el sexto lugar. Aunque no logró hacerse con la victoria en ninguna de las ocasiones, este certamen le sirivió como trampolín para hacerse conocido en todos los rincones del mundo.





Lara Fabian

La cantante fue la representante de Luxemburgo en 1988. Su paso fue eclipaso por la victoria de Celine Dion. Sin embargo, su voz logró conquistar a los espectadores y ocupó la cuarta posición con 'Croire'. Desde entonces despegó su carrera, lo que le ha ayudado a convertirse en una artista de talla mundial con grandes índices en ventas, destacando su single 'I will love again'.









Mocedades

Mocedades es un reconocido grupo musical español. Su fama aumentó gracias a su paso por el Festival de la Canción en 1973 con el mítico single 'Eres tú'. Este tema se convirtió en uno de los mayores éxitos del certamen al entrar hasta las listas de ventas de todo el mundo, incluso en Estados Unidos. A pesar de ello, no consiguió ocupar el primer puesto del concurso, pero se posicionó en segundo lugar.





Bonnie Tyler

A diferencia de los anteriores artistas mencionados,Bonnie Tyler fue como representante de Eurovisión después alcanzar grandes éxitos en su carrera en los años 70 y 80 como 'Holding Out For A Hero'. Fue en 2013 cuando la artista se convirtió en candidata de Reino Unido con la canción 'Believe in me'. La artista quedó en el puesto 19 con tan solo 23 puntos al no recibir demasiado apoyo por parte del resto de paíeses, a pesar de su reconocimiento internacional de hace unos años.





Dulce Pontes

La portuguesa participó en Eurovisión en 1991 con el tema 'Lusitana Paixão'. Aunque obtuvo la mejor puntuación de Portugal de aquellos años, quedó en octava posición. Un año después de su actuación en el certamen, logró grabar su primer álbum pop. Con el paso de los años, se terminó decantando por especializarse en el fado, convirtiéndose así en la principal revitalizadora del género en los últimos años.





Domenico Modugno

Domenico Modugno es un cantautor, guitarrista, actor y político italiano. El artista fue a Eurovisión en varias ocasiones como representante de Italia. En 1958, triunfó en el Festival de San Remo con 'Nel blu dipinto di blu', más conocida como 'Volare', por lo que fue el tema que interpretó también en el certamen. Finalmente, quedó en tercera posición, pero este tema supuso su fama internacional, además de ser el primer ganador del Premio Grammy por grabación del año y canción del año en 1959.

Como consecuencia, no fue la única vez que representó a su país en el Festival. Ganó tres veces más en San Remo con 'Piove' (1959), 'Addio, addio' (1962) y 'Dio, come ti amo' (1966). No obstante, volvió a participar en 1959 y 1966. Esto su puso su éxito internacional, pero, después de sufrir un ictus, decidió dejar su carrera artística y se dedicó a la política como parlamentario en la lista del Partido Radical Italiano de 1987 a 1992.





Ofra Haza

La cantante israelí obtuvo el segundo puesto en el certamen de 1983 con 'Hi'. No se hizo con la victoria, pero Eurovisión marcó un antes y un después en su vida. En 1988 su tema 'Im Nin'alu' alcanzó un gran éxito en Alemania Occidental siendo número 1 durante 9 semanas seguidas. Posteriormente, en 1992, fue norminada a los Premios Grammy con su álbum 'Kyria'. Como consecuencia, participaó en varias bandas sonoras reconocidas como la de 'El príncipe de Egipto'. Asimismo, interpretó el tema Deliver Us (Libéranos) no sólo en la versión original en inglés, sino también en 18 de los doblajes internacionales de la película.





Katrina and the Waves

Katrina and the Waves es una reconocida banda de los años 80 y 90. Fueron seleccionados para participar en Eurovisión 1997 en nombre de Reino Unido, cuando se encontraban en el mejor momento de su carrera. El tema 'Love Shine a Light' les convirtió en los ganadores del certamen, logrando marcar el mayor número de puntos jamás conseguida en la historia del Festival hasta ese momento con 227 puntos. Con este tema alcanzaron el Top 3 de ventas en el Reino Unido, incluso obteniendo un mejor recibimiento que con 'Walking On Sunshine'.









t.A.T.u.

Este dúo formado por Lena Katina y Yulia Volkova traspasó fronteras al vender más de ocho millones de discos en todo el mundo. En 2003, representaron a Rusia en Eurovisión con 'Ne Ver Ne Boysia'. Fueron consideradas las favoritas, pero quedaron en tercera posición. Sin embargo, su música llegó a todo el mundo con el gran éxito de 'All the Things She Said', con la que alcanzaron el top 20 de la lista Billboard de Estados Unidos, siendo la primera vez que un artista ruso lo conseguía.





Otros artistas españoles

Además de los artistas españoles anteriormente mencionados, nuestro país apostó por otras grandes voces para llevar al Festival, cuyas canciones se han convertido en historia de nuestra música. Todos estos temas son recordados y suenan en nuestra cabeza desde entonces, pasándose de generación a generación. Este es el caso de Conchita Bautista con 'Estando contigo' (1961), con la que quedó novena; Betty Missiegoen 1979 con 'Su canción', quedando en segunda posición;Paloma San Basiliocon 'La fiesta terminó' (1985), quedando 14ª; Nina en 1989 con 'Nacida para amar' posicionándose sexta; Azúcar Morenoen el 5º puesto con 'Bandido' en 1990;Sergio Dalmacon la mítica 'Bailar pegados' (1994) con la que quedó cuarto; y David Civera con ‘Dile que la quiero’ (2001), quedando sexto .