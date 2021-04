Lorena Castell se cae en directo en 'Zapeando' y provoca las risas de los colaboradores: "¡Me ha tirado!"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Esta vez ha sido Lorena Castell el objetivo de las bromas de sus compañeros. Nada más comenzar el programa, la colaboradora se cayó al suelo nada más entrar al plató, ya que no acertó en sentarse en la silla y terminó en el suelo, un momento que fue recibido por aplausos y risas por parte de sus compañeros.

Como es habitual cada día en 'Zapeando', después de la cabecera del programa, la cámara del programa de laSexta enfoca a los colaboradores saludando a sus espectadores desde el plató. Fue entonces, justo después de la cabecera, cuando se pudo ver a Castell intentando coger su móvil, que estaba al otro lado de la mesa.

La colaboradora intentaba alcanzarlo sin abandonar su asiento y estirando el brazo lo máximo posible hasta cogerlo. Este movimiento provocó que apartase su silla sin darse cuenta, por lo que, al volver a su posición, su asiento no estaba donde esperaba y ha terminado cayéndose al suelo.

Al ver lo que había pasado, sus compañeros han estallado en carcajadas. "¡Oye Miki! ¡Para! Ya estamos con jueguecitos, eh", se le escuchaba gritar a la colaboradora mientras se levantaba del suelo. "'Zapeando', un programa donde, como podeis ver, lo damos todo por la diversión. Fijaos en Lorena. Ese homenaje a Pepe Viyuela en directo ¡Qué bonito!", comentaba Dani Mateo entre risas.

"¡Ha sido Miki, me ha tirado de la silla!"

"Oye, de verdad, eh... ¡Ha sido Miki, me ha tirado de la silla!", se quejó Castell. Al ver lo segura que estaba la colaboradora de que el culpable había sido Miki Nadal, el presentador dio paso a la repetición. "Vamos a ver la repetición para que se vea que yo no he hecho nada", pidió Nadal, muy seguro de que no había tenido nada que ver.

El equipo del programa de laSexta ha puesto el programa una y otra vez para que los espectadores no se perdieran detalle y, efectivamente, Nadal no había hecho nada y Castell se había caído sola sin necesidad de ningún empujón. "Esto va a ser tu abuela enfadada porque hablamos de ella", declaró en tono de broma Mateo. "Se ha movido sola la silla, ha sido mi abuela... Oye yaya, por favor, no me la juegues así eh", agregó Castell.