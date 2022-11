Lorena Castell se alza con el trofeo de "Masterchef Celebrity 7"

Silvia García Herráez

Después de tres meses de un duro cocinado, la presentadora Lorena Castell se ha hecho con el título de ganadora de Masterchef Celebrity 7 gracias a una favorable trayectoria en el programa y a un menú final que no solo convenció al jurado sino también a los triestrellados Massimo Bottura y Joan Roca.

Estoy súper feliz. Mucha parte de este trofeo es de mi madre, porque he aprendido de ella de tantas horas viéndola cocinar (). De este programa no solo me llevo el trofeo y aprendizaje en las cocinas, sino también amigos y (comprobar) que si luchas los sueños se cumplen, ha señalado la presentadora al recibir el trofeo y los 75.000 euros que ha donado a la ONG Juegaterapia.

La catalana ha vencido por una clara diferencia al actor de Amar es para siempre Manu Baqueiro en una gran final en la que ambos han exhibido una gran evolución en la cocina, con dos menús que, en palabras de los jueces perfectamente podrían lucir en cualquier carta de un restaurante de estrella Michelín.

Acompañados de sus familiares y compañeros de edición, ambos han elaborado un menú (entrante, principal y postre) muy diferente, pero con un denominador común: inspirados en su familia. Mientras que Castell se inspiraba en los viajes que ha hecho con su hermano y otros recuerdos familiares para construir sus platos, Baqueiro hacía un viaje a sus tierras gallegas.

Por parte de la presentadora -que según Cruz ha tenido la mejor filosofía de todas las ediciones- la cata comenzaba con un suquet de peix thai elaborado con mazorcas, gamba y ahumados en el que trasladaba sus recuerdos de Barcelona a Tailandia, gracias a los puntos picantes y los sabores exóticos.

Como principal ha hecho fabes con almejas hindi style, un homenaje a sus amigos y que ha hecho inspirándose en un viaje a la India; y como postre unas perlas de Lichi con helado llamado eclipse lunar, que ha dedicado a su hijo Río y a su novio Rubén, y que está inspirado en un viaje a Bali. En palabras de los jueces, se trata de un postre maravilloso, técnicamente impecable.

En cambio, Baquiero que después de meses de intenso trabajo y esfuerzo, ha sufrido las consecuencias de no poder controlar los nervios y ha cometido algunos fallos en el cocinado, como la alta cocción del mero o la lentitud en algunas elaboraciones, lo ha derivado en que se quedara sin el trofeo.

A pesar de todo, los jueces han querido felicitar su progreso y evolución, así como los platos presentados: El menú es una gran comida gallega, casero. Gracias por hacer un recorrido con tanto cariño por una tierra maravillosa, ha indicado Rodríguez.

Como entrante ha presentado unas cigalas en honor a su abuela Amalia, el principal consistía en un mero envuelto en hoja de plátano y el postre, llamado Malpica en recuerdo a la pequeña ciudad gallega estaba hecho a base de cremoso de queso, velo de café, helado de almendras y bizcocho (todo esto acompañado de un poco de queimada). El helado es lo mejor del plato porque está espectacular, ha felicitado Vallejo.

Castell y Baqueiro se alzaron este lunes como los dos duelistas en la séptima edición de la versión con famosos de Masterchef que, por primera vez, ha emitido su final dividida en dos días, tras haber vencido a María Escoté (tercera posición) y Patricia Conde (cuarta) en la semifinal.

En la primera parte, la presentadora fue la primera en lograr su puesto en la final al ser la mejor, según los jueces, al replicar un plato del chef Oriol Castro, cuyo cocinado tuvieron que seguir los cuatro finalistas paso a paso. Mientras que el actor, consiguió la chaquetilla en la prueba de exteriores que se desarrolló en el Mandarín Oriental Ritz, dirigido por el chef Quique Dacosta.

De esta manera Lorena Castell, se suma así a la flamante lista de ganadores del programa culinario más seguido de España, que en su edición con famosos ha coronado al periodista Juanma Castaño y al presentador Miki Nadal, Tamara Falcó, al actor Miguel Ángel Muñoz, a la actriz Raquel Meroño, a la nadadora Ona Carbonell y al piragüista Saúl Craviotto.