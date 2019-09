Lolita deja a todos boquiabiertos: "En España no vuelvo a cantar más"

Lolita Flores ha dejado a todos los espectadores del programa de Telecinco 'Viva la vida' boquiabiertos con su última y sorprendente declaración, ante la muerte del cantante Camilo Sesto.

La artista era una de las personas invitadas al programa de Telecinco para homenajear al cantante fallecido y ha aprovechado el momento para criticar la falta de reconocimiento a los artistas en España.

“Si alguien que está peor reconocido en la música de este país soy yo. Aquí no canto más, me voy a América a hacerlo. No me hables de reconocimientos musicales en este país, porque no me ha pasado nunca. En España no canto”, comenzaba la cantante su intervención.

Lolita se indigna al hablar del reconocimiento musical en España #VivaLaVida226 https://t.co/RYb6MCcE2R — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 8, 2019

Lolita ha continuado su intervención criticando que en España solo se preste atención a aquellos artistas que obtienen premios o reconocimientos internacionales, como por ejemplo Rosalía, gran vencedora en los Grammy: “Hablábais de los Grammy, no tengo y no me ha hecho falta. A Camilo tampoco, ni a la Durcal. Los premios van y vienen y se dan muchas veces a cambio de otras cosas, el público y el aplauso es el premio”.

Lo cierto es que, como bien ha recordado Herrera en COPE, Camilo Sesto no siempre tuvo el reconocimiento que se merecía:

Audio

"El día de hoy tiene un nombre propio, como el día de ayer. El de Camilo Sesto. Uno de los artistas españoles más grandes de todos los tiempos. La capilla ardiente va a abrir a las 11 de la mañana en la sede de la SGAE, en Madrid y va a seguir hasta las 8 de la tarde. Y luego finalmente sus cenizas van a ser trasladadas a Alcoy, que es donde está su corazón, su pueblo natal, donde nació cuando era Camilo Blanes, Camilo Cortés".

Una dedicatoria que Herrera continuaba así: "Ayer se dijo prácticamente todo de Camilo, incluso lo que no hacía falta. Pero el comentario general era un comentario de absoluta admiración. Y agradecimiento por canciones y canciones. Te confesaré algo. Cuando aparece Camilo, yo era de una generación que cualquier cosa que no llevara tres guitarras aporreando y gritando me parecía blandiblu".

El comunicador reconocía que, aunque Camilo Sesto no fue santo de su devoción cuando era joven, el cantante acabó conquistando su corazón como los de muchos otros que en su generación fueron descubriendo la grandeza del artista fallecido:

"A lo mejor, a muchos de mi edad, chavales jóvenes que estábamos fascinados por la dureza del rocanrol, Camilo no nos interesaba nada. Y luego, poco a poco nos dimos cuenta de lo que Camilo era, lo que Camilo fue, y lo que Camilo ha sido. Las canciones que Camilo ha realizado, en el tiempo en el que las realizó, conmovieron a generaciones. Y han seguido conmoviendo a generaciones enteras".

Lo cierto es que Lolita no ha sido la única artista que ha querido rendir homenaje a Camilo Sesto.

"Se nos va una de las voces más grandes de habla hispana y uno de los mejores compositores de todos los tiempos... Tuve la suerte de trabajar contigo, gracias por tu legado maestro... DEP", ha escrito David Bustamante.

"¡Qué suerte tuvimos de conocer a Camilo Sesto! ¡Ídolo!", ha escrito Fangoria junto a un vídeo de una actuación conjunta en televisión.

"Los grandes se van...pero se quedan... Buen viaje Don Camilo Sesto...DEP!!!!", ha escrito la cantante Rosana.

Su compañero y amigo Raphael tampoco podía faltar en este homenaje a Camilo: "Querida gente maravillosa, hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo. Te vamos a extrañar muchísimo".

El presentador Frank Blanco también ha querido recordarle con una foto en la que aparecen juntos en el plató de 'Zapeando', cuando el artista acudió de invitado para presentar su último álbum. "Muy apenado por la muerte de Camilo Sesto. Todo mi cariño para su familia y amigos. Tuve la suerte de conocerle y nunca olvidaré su afecto, sentido del humor y cercanía. Me quedo para mí el honor de que me eligiera hace menos de un año para ser el anfitrión de la fiesta de presentación de su último disco “Sinfónico”. ‬Su aportación a la historia de nuestra música es única, indiscutible e irremplazable. Se ha ido uno de los artistas más grandes que hayamos tenido jamás. Hasta siempre querido Camilo. DEP ", ha compartido.

Pastora Soler, que unió su voz a la del artista en su último álbum 'Camilo sinfónico', le ha querido homenajear con unas bonitas palabras: "Hace un año compartí momentos entrañables con él,tuve la suerte de unir mi voz a su voz poderosa e inmortal! Tuve el honor de conocer a un mito,a un icono pero también a un señor de grandes ojos celestes llenos de humanidad y bondad!!!! Siempre en nuestros corazones! Buen viaje maestro".

Chenoa también ha querido recordarle con una fotografía de cuando visitó el plató de 'Tu cara me suena'.

"El mejor, el mas grande cantante, músico, compositor y estupenda persona. Camilo enorme tristeza por tu marcha y por los últimos años de tu vida sin el reconocimiento que te mereces. Eras una belleza un cañón y así te recordare siempre", ha escrito Carmen Lomana.

Nuestro compañero Jordi Cruz también ha querido sumarse a esta oleada de comentarios positivos hacia el artista, recordando una de sus actuaciones en televisión con su mítica canción 'Vivir así es morir de amor'.