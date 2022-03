Loles León explica todos los detalles del motivo por el que dejó ‘Aquí no hay quien viva’

La actriz española Loles León fue el pasado sábado una de las invitadas del programa de José Yélamo en La Sexta 'LaSexta Noche', donde ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre ellos su paso por la serie de Antena 3, 'Aquí no hay quien viva'.

En este sentido, la actriz ha explicado con todo detalles el motivo por el que abandonó la serie, hecho que fue registrado a través de la famosa caída en el patio del edificio de la calle Desengaño 21.

Esta escena fue recordada durante la entrevista: "Así acabó tu brillante y fulgurante paso por esa serie de éxito", decía José Yélamo. Después, el propio presentador le preguntaba sobre el motivo exacto, pidiendo que explicara si dejó la serie por pedir más dinero a José Luis Moreno. "¿Es verdad que fue porque le pediste a José Luis Moreno, el productor, cobrar más?".

En este momento, Loles León quiso dejar claro que no fue porque quería un aumento de sueldo, sino porque quería cobrar lo que marcaba exactamente su caché: "No, cobrar más no. Yo entré ahí en un principio no iba a ser lo que fue, iban a ser solo seis capítulos. Era verano y mi representante dijo '¿tienes algo que hacer? pues no, entonces los haces y te vas de vacaciones, pues que bien'. Tampoco había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estuvimos ahí cobrábamos nuestro caché".

Incluso desveló los detalles de una de sus conversaciones con José Luis Moreno: "Entré con las condiciones esas diciéndole a Moreno que si hay más capítulos cobraré mi caché. Como pasó lo que pasó porque se emitió y fue el escandalazo más grande del mundo de audiencia y era la serie. Ahí empezamos a hacer capítulos sin parar".

Después dijo que tras pedir varias veces a José Luis Moreno cobrar exactamente lo que ponía en su caché decidió dejar la serie: "Un día ya me cansé porque estaba muy cansada. Entonces le dije 'pues yo ya me voy'. Es verdad que tenía ganas de descansar, eso también, porque fueron 30 capítulos sin parar y sin tener vida privada ni nada".

La historia de 'Aquí no hay quien viva'

Aquí no hay quien viva' es una de las series más importantes de nuestra televisión. La producción emitida por Antena 3 no pasa de moda y son muchos sus seguidores que siguen viendo cada capítulo como si fuese la primera vez, aunque lo hayan visto más de una decena de veces. Por todos son recordadas las aventuras de personajes como Emilio, el portero, Juan Cuesta, presidente de la comunidad, o Marisa, Concha y Vicenta, las tres ancianas cotillas del primer piso.





Su éxito es tal que todavía, más de 14 años después de la emisión de su último capítulo, la serie sigue triunfando en plataformas como Netflix, donde no deja de entrar y salir de sus producciones más vistas junto a otras exitosas producciones como 'La casa de Papel' o 'El juego del calamar'.