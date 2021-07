Lluvia de criticas en redes a Paz Padilla por sus comentarios a Cristina Cifuentes en 'La última cena'

La presentadora y humorista Paz Padilla ha estrenado el nuevo programa de Telecinco, "La última cena", un show culinario que vuelve este verano a Telecinco en el que parejas de famosos tendrán que ponerse a cocinar para agasajar a sus invitados. En cada programa, una pareja de famosos deberá pensar y elaborar un menú para agasajar y sorprender a sus invitados, también personas conocidas, y ante la atenta mirada de dos jueces con estrella Michelín, los chefs Begoña Rodrigo y Miguel Cobo.

El formato culinario que Telecinco produce en colaboración de La Fábrica de la Tele ha regresado este verano al prime time de la cadena tras la buena acogida de su primera edición y la emisión de dos especiales navideños. Durante la velada, los autores de la propuesta escucharán las opiniones de los comensales, que aportarán su juicio desde el punto de vista estrictamente profesional, sin interferencias de cuestiones personales.

Paz Padilla,eres una faltosa e irrespetuosa de mucho cuidado,es una vergüenza lo que le has dicho a Cifuentes,como se nota que eres estómago agradecido #UltimaCena1 — LaPeripocha (@LaPeripocha) July 22, 2021

El pasado miércoles se emitió el primer capítulo del programa donde se ha estrenado también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que después de los rumores que la colocaban en las filas de 'Masterchef Celebrity' se ha lanzado a participar en el programa de cocina de Telecinco.

¡Sin palabras!?? El postre se ha convertido en una masa que se pegaba en los dientes: "Te pincho" #LaÚltimaCena1https://t.co/CfIhSICwyx — La última cena (@laultimacenat5) July 23, 2021

La presentadora del programa no se cortó ante la expresidenta de la Comunidad de Madrid y protagonizó algunos desafortunados comentarios que se llevaron el protagonismo. Al probar el ceviche de corvina que la pareja había dado a Alba Carrillo, la ex líder del PP dijo que no sabía igual que el suyo y el grupo que alguien le había echado tabasco. “Alguien ha intentado boicotear el plato” dijo la presentadora. "La política es lo que tiene, el boicot. Lo que te hicieron a ti, Cristina, que tú lo contaste en el Deluxe. A ti te pusieron un bote de crema y a esta le han puesto tabasco" dijo Paz Padilla.

El comentario más desafortunado llegó cuando Padilla pidió “por favor, escuchad el veredicto que Cristina tiene un Máster, digo, bueno no...en comida, en comida”. La presentadora quiso rectificar tras este comentario en referencia al caso Máster, del que hace un mes fue absuelta. Cifuentes, no quiso reaccionar ante estas palabras.

A mi me gusta Paz pero el comentario del máster sobraba, no venía a cuento, a veces quiere hacer gracia pero se pasa, aunque el otro se pasa mucho más!!! — Azucena Gonzalez (@azuglezc) July 23, 2021

Otra metedura de pata de Padilla, no era el momento, siempre hace lo mismo. Cifuentes, para mi gusto no deberia ser invitada, pero si lo es, se merece el mismo respeto que los demás. — Adela Garcia Perez (@adegarpe) July 23, 2021

Paz Padilla se cree que todo vale por la audiencia... — Estrella ruiz (@ladestrella50) July 23, 2021

Pero la presentadora siguió durante todo el programa haciendo comentarios hacia Cristina Cifuentes, la exlider del PP: “Una expolitica, ella entiende de comida, porque claro, con el rey, con Aznar, habrás comido con mucha gente” le dijo Paz Padilla. “Sí, mucha, muy interesante y de todos los ámbitos” dijo Cristina que además contó algún detalle de los protagonsitas de sus cenas. “Aznar casi no come” dijo la expresidenta de la Comunidad de Madrid.