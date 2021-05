Lluvia de críticas a 'Pasapalabra' por lo que sucede al final del Rosco: "Os estáis cargando el programa"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

El enfrentamiento protagonizado por los concursantes en el Rosco es lo más seguido y visto por los espectadores, por lo que se hacen eco de cualquier detalle que les llame la atención. Las redes sociales se han convertido en la plataforma donde los fieles seguidores del concurso comparten sus opiniones, por lo que también se hicieron eco de lo que sucedió al final de la prueba y que no les gustó nada. Su desagrado fue tal que, incluso, pidieron que se cambiasen algunas normas.

Pablo Díaz y Javier Dávila estaban haciendo frente a uno de los roscos más empatados hasta el momento. El concurso discurría con normalidad con Roberto Leal al frente hasta que los concursantes decidieron seguir la misma estrategia. A Javier le quedaban 43 segundos y tres letras por acertar, la E, I y R le harían con el bote. Por otro lado, Pablo se encontraba con 50 segundos y pocas letras por delante.

Para evitar responder erróneamente y posicionarse en la silla azul en el próximo programa, dado que un solo fallo significaría la derrota frente a Pablo, Javier comenzó a decir "pasapalabra" de manera continuada. Uno detrás de otro. Consciente de la estrategia de su compañero, Pablo decidió decantarse por la misma. De esta manera, cada vez que el presentador les marcaba el turno, ambos decían "pasapalabra", pasándose así la bola sin parar durante los 50 segundos restantes.

Esta forma de juego provocó que, durante los últimos minutos del espacio, solo se escuchase la misma palabra en repetidas ocasiones y cambiasen de turno constantemente. Esta situación hizo estallar a los espectadores, ya que consideraron que la estrategia resultaba "insufrible", generando así un "aburrimiento" que acababa por echar a la audiencia y les empujaba a cambiar de canal.

"Hay que cuidar el producto", "Menudo rollo, se hace insufrible", "Las nueve menos diez y ya están los dos con 22 aciertos. O dan el bote hoy o se viene una retahíla soporífera, infumable e insoportable de 'pasapalabras'", "Es el programa más aburrido del planeta...", "A los 3 pasapalabra en la misma palabra deberían contársela como error. Es insufrible 10 minutos escuchando pasapalabra solo por táctica..." o "Es bastante insufrible esto.. Todos los días igual, entiendo las estrategias, pero un poco de respeto hacía el espectador no vendría mal", decían.

He llegado hace 5 minutos y ya me han aburrido, esto es demasiado, siempre he defendido las estrategias pero esto es inaguantable. #Pasapalabra269