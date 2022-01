Lluvia de críticas contra Revilla por su teoría sobre los contagios por ómicron: "La primera vez que lo digo"

El pasado viernes, Susanna Griso volvió a ponerse al frente de ‘Espejo Público’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en la evolución de la pandemia a raíz de la llegada de la variante ómicron, realizaron una conexión en directo con Miguel Ángel Revilla, quien se encontraba en Fitur, como otros presidente autonómicos, para publicitar su región.

En primer lugar, la presentadora de Antena 3 quiso saber la opinión del político sobre la situación sanitaria de su comunidad y por la retirada del pasaporte covid. Ante esto, Revilla aseguró que es Sanidad quien toma ese tipo de decisiones y que cree que, actualmente, el pasaporte covid no sirve, dada la rapidez de los contagios por esta nueva variante. “Una epidemia que tiene unos efectos nocivos menores a los que tenía en marzo, abril y mayo de hace un año y pico”, señalaba.

Asimismo, declaraba que “los que saben de esto” le han confirmado que este contagio masivo puede derivar en una “inmunización”, dado que “era necesario que el virus llegara a muchas capas de la población y a mucha gente para perder fuerza”. “La vacuna ha sido la gran solución”, opinaba, refiriéndose a que la vacuna es lo que ha hecho que esta sexta ola haya supuesto una menor mortalidad.

“No podemos ser tolerantes con ellos, yo lo digo claramente. La libertad es maravillosa, los jueces dicen que hay que respetarla, perfecto, pero en la medida que esa libertad de algunos, cogido así por los pelos, no perjudique al conjunto de la humanidad”, comentaba, señalando a los anti vacunas, dado que la mitad de los ingresados en las UCIS de Cantabria son personas que no están vacunadas.





"Eso todavía no me lo ha explicado nadie"



Por otro lado, el político también se mojaba respecto al pasaporte covid: “Todas las Comunidades Autónomas lo van a eliminar por ineficaz”. Asimismo, Revilla quiso compartir su teoría sobre por qué cree que hay zonas de España con más contagios que en otras. “Sí que hay una cosa que todavía no me ha aclarado nadie: ¿Por qué carga más el virus en la zona que procede del viento nordeste, es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, Euskadi y Cantabria, un poco menos Asturias, y luego tenemos una Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc., donde la incidencia, siempre en todos los casos, ha sido menor?”, comenzaba diciendo el presidente de Cantabria.

“Eso todavía no me lo ha explicado nadie. Es el viento quien trae el virus y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada, que los vientos que vienen del Atlántico que tienen que pasar por el mar, se me ocurre eh, es la primera vez que lo digo, de llegar a la conclusión, que por eso a lo mejor carga más en las zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas. Está claro que cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje que ellos”, apuntaba, siendo estas las palabras que revolucionaron las redes sociales.

“Hoy Revilla en espejo público de TV antena 3 diciendo que el contagio viene por el viento norte y este iluminado es presidente de Cantabria así que ya lo sabéis científicos sobráis Revilla y que este papagallo gobierna Cantabria bueno si la gente los vota pues aguantar”, “La surrealista teoría de Revilla sobre los vientos y la propagación del coronavirus” o “Una persona, un genio, un ser de otro tiempo, que encima recomienda la vacunación, acaba de decir en Espejo Público, que en el norte del país hay más contagios porque el aire viene del norte. Ester ser gobierna a otros. Nobel para Revilla, ya!”, se quejaban algunos espectadores.

No reírse de Revilla os lo pido por favor. pic.twitter.com/4mrtXNmgJH — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 21, 2022

Hoy Revilla en espejo público de TV antena 3 diciendo que el contagio viene por el viento norte y este iluminado es presidente de Cantabria así que ya lo sabéis científicos sobráis Revilla y que este papagallo gobierna Cantabria bueno si la gente los vota pues aguantar — Luis Rodriguez (@bugallego) January 22, 2022

@RevillaMiguelA

Una persona, un genio, un ser de otro tiempo, que encima recomienda la bakunación, acaba de decir en Espejo Público, que en el norte del país hay más contagios xq el aire viene del norte.

Ester ser gobierna a otros.

Nobel para Revilla, ya! — Mc Drucker III ?????? (@DruckerIii) January 21, 2022