Lluvia de críticas contra Patricia Pardo por cómo llama a Rocío Flores: "Le debería caer la cara de vergüenza"

Ana Terradillos se ha vuelto a poner al frente de 'El Programa de Ana Rosa'. Desde que Ana Rosa Quintana anunció que se alejaría del programa durante una temporada, como consecuencia del cáncer de mama que sufre, Terradillos y Patricia Pardo cogieron el relevo de la presentadora en las mañanas de Telecinco.

Como cada mañana, desde entonces, Terradillos arrancó el programa con un monólogo sobre las noticias de la actualidad y, posteriormente, se mantuvo al frente de la mesa política. Acto seguido, la presentadora daba paso a Pardo, quien se encarga de la mesa de actualidad. Tras hacer un repaso de todo lo sucedido, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y el aumento de contagios por coronavirus, cedió la palabra a Joaquín Prat.

Como es habitual, Prat dirige el 'Club Social', espacio del programa dedicado a la prensa rosa y los realities. Por este motivo, dedicaron parte del tiempo a lo sucedido en 'Secret Story' y al enfrentamiento entre Rosa Benito y Rocío Flores. En primer lugar, el presentador señaló que el mencionado conflicto podría llegar a su fin.

Hace unos días, Rosa Benito quiso dejar claro en 'Ya son las ocho', programa en el que colabora, que se negaba a llamar a su sobrina tras cómo la había respondido desde 'El Programa de Ana Rosa'. No obstante, entre todo esto, lo que llamó la atención de los espectadores fue la manera en la que Patricia Pardo, también presente en la tertulia se refirió a Rocío Flores.

"Por cierto Ro, ayer Rosa Benito habló de vuestro tema y sé que hoy vienes con ganas de hablar", comenzaba diciendo la conductora del espacio. "Vale", corroboraba la hija de Rocío Carrasco con una sonrisa en la cara. "Eso es un sí, ella dice vale, pero lo va a hacer como siempre porque ella tiene mucho talante y es una chica muy templada", señalaba Pardo.





Esta fue la frase que hizo reacciones a la audiencia en redes sociales. Muchos de ellos rechazaron que la joven fuese "talante y templada", dado que demostró todo lo contrario a la hora de enfrentarse a su madre y durante su participación en las galas de 'Supervivientes' como defensora de Olga Moreno, ganadora y ex pareja de su padre, Antonio David Flores.

Asimismo, muchos han señalado este comentario a la hora de dirigirse a Flores como un "peloteo", dado que colabora cada semana y tiene una gran repercusión en el programa, concretamente en el 'Club Social' a la hora de analizar las noticias sobre los famosos de la cadena que ella misma conoce de primera mano.

"Mucho habláis de que La Fábrica de la Tele utiliza a Rocío Carrasco , pero poco se habla de cómo Ana Rosa y su programa utilizan a Rocío Flores para seguir atacando el documental sin importarles nada", "Como queréis que esta chica admita sus errores, pida perdón, y vea la realidad si existe gente como esta que en vez de confrontarla y sacarla de su error le dice esto", "A Patricia Pardo se le debería de caer la cara de vergüenza por hacer semejantes declaraciones de la impresentable de Rocío Flores" o "Peloteo", se quejaban.

Unos comentarios que se potenciaron cuando Pardo se refirió a la colaboradora como "querida compañera y amiga Ro", además de lo que opinó sobre ella y su tía: "Me parecéis las dos tan buena gente, tan riquiñas las dos". Acto seguido, siguieron analizando el conflicto familiar y Flores insistió en que ella no iba a llamar a Rosa Benito. Al comprobar que su compañera estaba a punto de derrumbarse, la presentadora quiso dejar aparcado el tema.

"Por ser tan sincera y tan ‘riquiña’ no te voy a preguntar por una cosa que sé que no te gusta. Ya si eso el próximo día. Es por si hubo reconciliación o no, pero no, que está con la lágrima aquí y no la vamos a hacer llorar. Vamos a ser majos y no le vamos a preguntar", señalaba la sustituta de Ana Rosa.

"Me puedes preguntar por lo que quieras", reaccionaba Flores. Sin embargo, Pardo no quiso y se decantó por cambiar de tema. "Oye, espero que no te lo hayas tomado mal", le decía Pardo a Flores, haciendo referencia a lo que se había hablado en el espacio. "Sabes que te quiero", zanjaba la conductora del espacio.