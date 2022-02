Lluvia de críticas contra Jesús Vázquez por lo que dijo de Chanel en el Benidorm Fest: "Racismo"

Este lunes, Patricia Pardo y Ana Terradillos volvieron a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa dedicó parte del espacio a lo sucedido en el Benidorm Fest para seleccionar al representante de España en Eurovisión 2022.

Jesús Vázquez visitó el espacio de Telecinco para promocionar su nuevo formato en esta misma cadena: ‘Idol Kids’. Aprovechando su presencia, la presentadora quiso analizar junto a él algunos temas del momento como el resultado del Benidorm Fest. Antes de nada, el entrevistado dejó claro que Tanxugueiras eran sus favoritas para representar a nuestro país en el festival, uniéndose así a todas las críticas que se han lanzado contra Chanel tras hacerse con la victoria.

Este tema salió cuando el presentador quiso destacar la importancia y el gran trabajo que ha hecho el jurado del talent que presenta. "Son grandes estrellas, pero es su primera vez como jurado de un talent y están entusiasmados", aseguraba, haciendo referencia a Camela, Omar Montes y Ana Mena.

Durante las grabaciones todos han formado una piña y Vázquez aprovechó para mostrar públicamente su apoyo a la cantante, concretamente por su participación en el festival italiano de Sanremo."Ya que no ha ganado Tanxugueiras, que gane Ana Mena por Italia y que gane este año Italia. Así ganaría una española", opinaba el invitado tras insistir en que así "ganaría una española".

¿Se puede permitir esto en la tele? pic.twitter.com/BEoqMXvJ7H — CHANELISTAS FORMACIÓN (@Abel_Kills) January 31, 2022













"Es un malentendido absurdo"

Estas palabras no tardaron en llegar a las redes sociales y muchos se las tomaron mal. Incluso gran parte de la audiencia, además de considerar sus declaraciones inapropiadas, las señalaron de “racistas”: “Me encanta Jesús Vázquez, pero creo que acaba de patinar en Ana Rosa. 'Ya que no han ido a Eurovisión Tanxungueiras que Ana Mena represente a Italia y así ganaría UNA ESPAÑOLAAA, UNA ESPAÑOLAAA'. Pero que lo de Chanel no tiene nada de racismo, qué va. En fin”.

Me encanta Jesus Vázquez, pero creo que acaba de patinar en Ana Rosa. "Ya que no han ido a Eurovisión Tanxungueiras que Ana Mena represente a Italia y así ganaria UNA ESPAÑOLAAA, UNA ESPAÑOLAAA". Pero que lo de Chanel no tiene nada de racismo, qué va. En fin. — ???? (@littlegellerC) January 31, 2022

Pues además de racista está DESINFORMADO. Chanel nació en La Habana, sí. De madre cubana y padre catalán. Se vino a Barcelona con 4 años y hasta le dedicó el premio a sus abuelos en catalán. ¿De verdad no le parece española? ???? — Emme (@emeoove) January 31, 2022

Esto no es racismo …. Chico … luego quieres que no haya homofobia … vamos a darnos un puntito… eres presentador ni como cantante pudiste petarlo.respeto para los artistas que somos del mundo. no del país donde nacemos.!!! Bochornosos comentarios @_JesusVazquez_@telecincoeshttps://t.co/SmDKFPYpsF — Xulio_Joseph (@XulioJoseph) February 1, 2022

Se me acaba de caer un mito.. y tanto que habla de inclusión ! Veo esto como un comentario muy desacertado de tu parte hacia chanel. Es “española” aunque tampoco importa donde naciera pues se han visto muchos cantantes representando otros países @_JesusVazquez_@eurospaincompic.twitter.com/rrVbTOvmfc — Xulio_Joseph (@XulioJoseph) February 1, 2022

Como consecuencia, más tarde, Vázquez aprovechó su paso por ‘Ya es mediodía’ para aclarar sus palabras. “Están las redes que echan humo”, reconocía el presentador nada más aparecer. “No me suelen pasar estas cosas pero hoy sí y es un malentendido absurdo”, aseguraba. “He estado hablando de Ana Mena en el programa anterior y he dicho que ya que no van mis favoritas, que como gallego tengo derecho a que sean Tanxugueiras, si va Ana por Italita tenemos dos oportunidades de que gane una española”, explicaba.

"Yo he dicho que ya que no van mis favoritas, si va Ana por España tenemos dos oportunidades de que gane una española", se justificaba. "Por lo visto esta chica [Chanel], es cubana, no es española y se han pensado que lo decía por eso, yo lo que quiero decir es que tenemos dos oportunidades de que España gane el festival", insistía el comunicador. "La gente ha empezado a mezclar churras con merinas", zanjaba.