Desde hace un par de semanas, comenzó la erupción volcánica en Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución". Es por esto por lo que, cada día, los programas de televisión dedican gran parte de su contenido a ello, entre los que destaca la cobertura de 'La Hora de La 1'.

Esta vez, el programa presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala ha sido muy criticado por su manera de informar sobre lo sucedido en La Palma. El programa de la cadena pública ha recibido mensajes como "De vergüenza", "Qué barbaridad" y "Tengamos un poco de corazón", dado que los espectadores no consideraron adecuada la manera en la que hablaron sobre la catástrofe que se está viviendo en la isla.

Mientras informaban de la situación actual, la presentadora del programa mostró una zapatilla infantil que se había quedado solidificada al haber sido cubierta por la lava. "Lo que tienes en la mesa qué es, una zapatilla o una piedra. Miren cómo suena. Eso muy zapatilla no es. O es parte zapatilla pero parte otra cosa, ¿Esto es una roca o una zapatilla?", comentaba Intxaurrondo entre risas.

“Ahora mismo es una roca”, corroboraba Ana María Alonso Zarza, directora del Instituto Geológico y Minero. "En origen era una zapatilla de un niño, ¿no?", se interesó la conductora del espacio de La 1, manteniendo cierto tono de humor. "Es una zapatilla petrificada, convertida en roca", aclaraba la experta.

"¿Qué relación tiene esta zapatilla con el volcán del que estamos hablando?", preguntaba la presentadora. "Una de las cosas que está pasando aquí es que, quitando a las que conocemos las ciencias de la tierra, este proceso es tremendamente doloroso, pero no nos está sorprendiendo. Es un proceso habitual de la dinámica de nuestro planeta, que no la queremos ver", comenzaba explicando Zarza.

La reacción de los espectadores

"Siempre pensamos que las rocas se han formando hace millones de años... Creemos que nuestro planeta es estático y seguro, pero lo que nos está diciendo es eso. Que las rocas se pueden estar formando en este momento. Ahora mismo, somos participes de la formación de las rocas", agregaba.

No obstante, haciendo caso omiso de la explicación de la experta, los espectadores señalaron las palabras de la presentadora y llegaron a pedirle "respeto" a la hora de informar sobre un momento tan complicado como el que están pasando los habitantes de La Palma, dado que muchos han tenido que huir, sin tiempo para recoger algunas de sus pertenencias, y enfrentándose a pérdidas millonarias.

"No entiendo la risa, hay familias que han tenido que salir corriendo por el volcán. Tengamos un poco de corazón", "Muchas familias han perdido sus casas, bueno no sólo sus casas, también toda una vida (sus recuerdos, sus fotos,...) y además sin saber ahora como será su futuro... pero mientras, en la tele (además en la televisión pública) de risas con unas zapatillas. ¿Alguien me explica esto?" o "A falta de cuerpos, vamos a ponerle un poco más de morbo a esta 'catástrofe' mostrando cómo ha quedado una zapatilla infantil tras ser tocada por la lava. Es que no doy crédito", se quejaba la audiencia.

