Lluvia de críticas a César Carballo por lo que dice de la gripe a Iker Jiménez

El doctor César Carballo, urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, se ha convertido en una de las voces más conocidas de nuestro país a la hora de analizar el avance de la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En estos momentos, en el que la sexta ola sigue dejado un frenético ritmo de contagios debido al impacto de ómicron, el facultativo sigue visitando los platós de televisión para dar su opinión sobre la pandemia.

No obstante, en esta ocasión sus declaraciones no han sido bien aceptadas por la audiencia, así como tampoco por los usuarios de las redes sociales. César Carballo ha visitado el plató de 'Horizonte' en Cuatro, programa presentado por el periodista Iker Jiménez, donde han abordado uno de los asuntos de los que más se ha hablado estos últimos días. Sin embargo, sus declaraciones no han sido demasiado bien acogidas.





Lluvia de críticas a César Carballo por lo que dice de la gripe

El periodista Iker Jiménez quiso preguntar al urgenciólogo sobre la gripalización de la covid-19. "El año pasado nadie murió de gripe", aseguró el facultativo. "Esos 6.000, 8.000 o 10.000 que se morían, ¿dónde están?", se ha preguntado Carballo. "Este año tampoco se muere nadie. Es decir, ese sacrificio que dábamos... a o mejor hay que pensar al revés. ¿Por qué no "covidizamos" la gripe en vez de gripalizar el covid?", ha argumentado el urgenciólogo.

Una serie de declaraciones que han jugado contra la figura del doctor. Las redes sociales han estallado directamente contra él. "No sé si las urgencias están saturadas, pero él siempre está en la tele", ha respondido un usuario de Twitter.

"Él no tiene mucho que hacer, no", ha apoyado otro de ellos. "Por unos segundos pensé que iba a decir algo razonable, pero no", ha soltado otro usuario.





Otros, no obstante, han utilizado sus palabras para bromear: "El covidizador que covidice la gripe y el gripeador que gripalice la covid, buen covidizador y gripalizador será", ha escrito otro usuario.

César Carballo habla de cuándo es mejor ponerse la cuarta dosis

Sobre la cuarta dosis anunciada por el Gobierno habló el urgenciólogo en el programa 'Más vale tarde', señalando que no se puede crear una estrategia basada en la vacunación para toda la población, limitando esta inoculación a las personas inmunodeprimidas: Respecto a la cuarta dosis es posible que sea necesaria en paciente inmunodeprimidos, desde luego en condiciones especiales y desde luego no para la población general como está haciendo Israel.

No podemos ir a una estrategia de vacunarnos, vacunarnos y vacunarnos. Tampoco se ve lógico lo de vacunarse a las cuatro semanas de haber pasado la enfermedad. Son decisiones que no se basan en ningún planteamiento científico".