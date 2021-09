Lluvia de críticas contra Antena 3 por lo que ha hecho con el final de 'Mi hija': "Vergüenza"

Mediaset se encuentra en plena batalla con Atresmedia por el liderazgo. Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que pasó a estar en segunda posición tras 35 meses siendo líder.

Uno de los formatos estrellas que ha ayudado a Antena 3 ha posicionarse como líder ha sido 'Mi hija'. Desde hace unos meses, la cadena ha estado emitiendo novelas turcas que han alcanzado sorprendentes datos de audiencia. Tras 42 semana emitiéndose 'Mi hija', cada domingo, la ficción ha llegado a su fin. La noche del 26 de septiembre, se emitió el último episodio.

Estas últimas semanas, 'Mi hija' estaba programada para las 00:00 horas. Sin embargo, el horario fue cambiado para la emisión del capítulo final, lo que hizo estallar a los espectadores. La serie turca protagonizada por Bu?ra Gülsoy y Beren Göky?ld?z no comenzó hasta las 00:30, lo que supuso media hora de retraso.

Este cambio ha favorecido a la cadena, ya que, al ocupar otra franja horaria, 'Mi hija' logró alcanzar sus mejores datos de audiencia al sumar un 22% de cuota de pantalla y mantener a la mayoría de sus seguidores pegados a la pantalla hasta altar horas de la madrugada. Sin embargo, los espectadores se mostraron muy indignados por este cambio de horario y no duraron en cargar contra Atresmedia por el inesperado cambio de horario.





"Gracias Antena3 por hacernos perder el tiempo, empezar una serie y dejar de verla por vuestros cambios de horario... No veré empezar ninguna otra serie en vuestro canal, os reís de aquellos que se dejan, conmigo nunca más", "Vaya hora de emitir el capítulo final de #MiHija, igual hicisteis con #Mujer. No es lógico, podríais pensar que en los seguidores un poquito" o "Después de esta noche, yo ya no veo ninguna otra serie más en Antena 3. Es una vergüenza, la hora que es y todavía no ha empezado", comentaban los seguidores de la ficción en Twitter, quienes coincidían en que no eran horas para emitir una serie un domingo por la noche.

Gracias Antena3 por hacernos perder el tiempo, empezar una serie y dejar de verla por vuestros cambios de horario... No veré empezar ninguna otra serie en vuestro canal, os reís de aquellos que se dejan, conmigo nunca más #MiHijaFinal — Ana (@Luscofusco81) September 26, 2021

El final de 'Mi Hija' la serie en abierto más vista esta temporada en España.



Antena3 la emitirá a las 00:15 de la noche, hasta la 1:30 de la madrugada.

Un horario "familiar" para su protagonista, una niña.????‍??#MiHijaFinal#MiHija

"Primetime" estirado al "latenight". — Jose Cardeñosa (@JoseCardenosa) September 26, 2021

Vaya hora de emitir el capítulo final de #MiHija, igual hicisteis con #Mujer. No es lógico, podríais pensar que en los seguidores un poquito. https://t.co/OvVwhyUepR — ANDREA PIÑERO (@andrealicante) September 26, 2021

La verdad es que esperaba algo más de final... 30 hora con el remember y 15 minutos de episodio ??#MiHijaFinal — Ari ?? (@holdupthelight) September 26, 2021

#MiHijafinal a las 00:30 no son horas de poner el capítulo final de una gran serie ?????????? @antena3com — Jessica Queen???? (@JessicaSmile3) September 26, 2021

No hay derecho que empiece a las 00:30 de la noche. Me parece una falta de respeto. Que la gente mañana madruga #MiHijaFinal — Ari ?? (@holdupthelight) September 26, 2021

me parece una vergüenza que el último capítulo lo pongáis a las 00:30 @antena3com#MiHijafinal — Azahara ? (@Srta_Azahara) September 26, 2021

#MiHijafinal#MiHija26Sep Ya os vale a empezado a las 00:30 — isidro toledo (@isidrotoledo1) September 26, 2021





Audiencias

El pasado mes de agosto, la guerra entre Mediaset y Atresmedia fue muy reñida hasta el final. El último día, las cadenas empataban con un 13,1% de share. No obstante, Antena 3 logró posicionarse como líder por solo 12 centésimas de diferencia (13.121% vs 13.109%). Esto fue un acontecimiento histórico, dado que Mediaset llevaba ocupando la primera posición durante 35 meses, de manera continuada.

Parece que el mes de septiembre va a seguir el mismo ejemplo. Esto se debe a que Antena 3 no ha dejado desmejorar sus datos, consolidando su 'day time', la sobremesa y el prime time. La cadena principal de Atresmedia promedia tras 26 jornadas un 14% frente al 13,6% que anota Telecinco. De esta manera, Antena 3 ha crecido 9 décimas, a falta de cuatro jornadas para que finalice septiembre, mientras que Telecinco aumenta su cuota en medio punto.