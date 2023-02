Llega a España la plataforma SkyShowtime con el estreno de la serie "Bosé"

El nuevo servicio audiovisual SkyShowtime, filial conjunta de los conglomerados estadounidenses Comcast Corporation y ViacomCBS Inc., ha anunciado este martes que estará disponible en España y Andorra a partir del 28 de febrero.

La plataforma desembarca en España con el anuncio de dos estrenos destacados: la serie "Bosé", sobre la vida del cantante Miguel Bosé, el 3 de marzo, y "Los enviados", una serie de coproducción argentina y mexicana, creada por Juan José Campanella y protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez.

SkyShowtime obtuvo la aprobación regulatoria para operar en España en febrero de 2022 y en los últimos meses se ha lanzado en más de 20 mercados europeos. Con España y Andorra, completan su expansión en Europa.

El servicio se lanza a un precio de 5,99 euros al mes y, por un tiempo limitado, ofrecen un 50% de descuento sobre ese precio, 2,99 euros al mes.

El catálogo incluirá títulos y colecciones de Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios y Peacock.

Estarán disponibles series como "1883", "American Gigolo", "Ley y orden T21 y 22", " "Star Trek: Strange New Worlds", "The Calling", "The Offer", "The Rising", "The Undeclared War", "Tulsa King", "Vampire Academy" o "Yellowstone".

También películas como "El reportero: La leyenda de Ron Burgundy", "Mamma mía" y las franquicias de "Gru: mi villano favorito", "A todo gas", "Misión imposible", "Star Trek", "Jurassic Park" y "Bob Esponja".

De cara al futuro están previstos estrenos como "A Town Called Malice", "Fatal Attraction", "Grease: Rise of the Pink Ladies", "Lioness" y "Rabbit Hole".

Por otro lado podrán verse 21 series originales de HBO Max Europa, entre ellas la primera temporada de "Por H o Por B", "Foodie Love", "Todo Lo Otro" y "Sin Novedad".

El estreno de segunda temporada de "Por H o Por B" ya vendrá bajo la marca de SkyShowtime Original.